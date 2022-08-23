رأس المال يصعد بـ10.4 مليار جنيه ..ارتفاع مؤشرات البورصة بجلسة نهاية الأسبوع..

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صورة الخبر: البورصة المصرية
البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، بعد تراجع دام 3 جلسات، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 10.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 692.763 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 10287 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 1932 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 12675 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 4162 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.17% ليغلق عند مستوى 2210 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 3171 نقطة.

المصدر: اليوم السابع

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