يعد الكركديه أفضل مشروب فى الطقس الحار



الكركديه الكركديه

الكركديه من المشروبات التى تساعدك فى ترطيب جسمك فى حرارة الصيف، وبحسب الخبراء فإن الكركديه قد يساعدك فى التخلص من العطش وتحسين حالتك الصحية، بحسب موقع "فيستى. رو" الروسي.



وقال الدكتور ميخائيل جينسبورج، خبير التغذية الروسى، إن الكركديه، مشروب منشط ممتاز لا يحتوى على مادة الكافيين، يحسن عمل القلب والأوعية الدموية، ويخفض مستوى ضغط الدم، لذلك يمكن اعتباره أفضل مشروب لمن يعانى من مشكلة ارتفاع مستوى ضغط الدم.



وأوضح جينبورج أن الكركديه يساعد فى استقرار عمليات التمثيل الغذائى فى الجسم، ويسرع عملية إخراج السوائل الزائدة من الجسم، ما يساعد على منع الوذمة أو تورم الجسم.

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للكركديه أيضاً تأثير مفرز للصفراء، ويحسن عمل الكبد و يؤثر في إنتاج الصفراء - التي تكون أقل لزوجة، ما يقلل أيضا من خطر نشوء الحصوات في كيس المرارة.وبحسب موقع "webmd" فإن الكركديه له فوائد صحية عديدة:- انخفاض ضغط الدمتظهر بعض الدراسات أن شرب الكركديه قد يساعد في تقليل مستويات ضغط الدم الانقباضي.- خفض مستويات الكوليسترولالكركديه قد يقلل من مستويات الكوليسترول وهو عامل خطر آخر لأمراض القلب، وفى إحدى الدراسات شهد الأشخاص الذين شربوا الكركديه زيادة في "الكوليسترول الجيد" (البروتينات الدهنية عالية الكثافة) وانخفاض "الكوليسترول الضار" (البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة).- تحسين صحة الكبدقد يساعد الكركديه في تحسين صحة الكبد، وأظهرت دراسة أجريت على الهامستر أن الكركديه قد يساعد في تقليل علامات تلف الكبد.- الوقاية من السرطانإلى جانب الأنثوسيانين ، يحتوي الكركديه أيضًا على مضادات أكسدة أخرى تسمى بوليفينول ، والتي ثبت أن لها خصائص مضادة للسرطان.