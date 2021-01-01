فيديو .. خالد الجندي: من ألطاف الله علينا عدم معرفة موعد الموت



خالد الجندي خالد الجندي



قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه من ألطاف الله علينا أننا نجهل متى وكيف وأين سنموت، مضيفا: "تصور حضرتك لو عندك كتاب غيب وعارف هتموت فين وأمتى، يعنى مثلا لو عارف إنك هتموت بعد سنتين فى المكان الفلانى الساعة كذا يوم كذا، حضرتك من النهارده خلال السنتين دول هتلغى الطريق ده من حياتك خالص، ومع ذلك هتيجى وتنسى وتروح وهيحدث أمر الله".



من ألطاف الله علينا

وتابع خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "شوف بقى حجم الهم والكرب اللى هتكون فيه خلال السنتين دول اللى عارف إنك هتموت بعدهم، عشان كده ده من ألطاف الله علينا إننا منعرفش هنموت أمتى وفين بس لازم نكون جاهزين ومستعدين للقاء الله على شهادة، دى حياتك استعد وقف النميمة والخصام، دى حياتك اللى أنت مضيعة فى النوم والانتخه، اعتبروا الدنيا أوتيل، جهز نفسك دائما للقاء الله"



ونوه خالد الجندي، إنه يقال فى رواية لطيفة جدا إن الإمام مالك رضى الله عنه وارضاه، رأى ملك الموت شاف، فى المنام، فالسؤال التقليدى اللى شاغل الناس كلها هموت فين وأمتى، فأشار ملك الموت للإمام مالك 5 واختفى، فنادى: "ياملك الموت أي خمس تقصد"، واستيقظ مذعور يبحث عن من يفسر له هذه الرؤية"، منوهًا إلى أن تفسير الرؤى مجرد تخمين وليس علم يقين، مشددًا على أنه لا يوجد علم يسمى تفسير الأحلام.

وأشار خالد الجندي، إلى أن الإمام مالك توجه للإمام ابن سيرين، وقص له رؤيته، فقال له أن ملك الموت يريد أن يخبره أن مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمها إلا الله، وهي علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفسًا ماذا تكسب غدًا، وماتدري نفسًا بأي أرض تموت.. وملك الموت لا يعلم أيضا مواعيد موت الخلائق قبلها".