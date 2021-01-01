خالد الجندي يحذر.. عادة كان يفعلها الكفار ويلجأ إليها بعض المسلمين الآن



الشيخ خالد الجندي الشيخ خالد الجندي



قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الكفار قالوا للأنبياء والمرسلين كلمة غريبة، للأسف الشديد يرددها البعض من المسلمين فى وقتنا الراهن، لافتا إلى أن الكلمة هى " إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ"، لدرجة أن الأنبياء والمرسلين كانوا حريصين على أن يبعدوا هذه الكلمة عنهم فقالوا للكفار: " طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ"، وهذا ما ذكره القرآن الكريم.



الكفار قالوا للأنبياء والمرسلين كلمة غريبة

وتابع خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "هذه الكلمة تتعلق بسلوك عقائدى، وعاوز أقول إن كثير من الحوادث التى تحدث تكون بسبب هذه الكلمة التى تعتبر مرض وهو التطير، إسال كل من حولك وهات 10 من المثقفين يعنى إيه "إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ"، وهو إن العرب كانت تؤمن بالحظ، وده كان أمر من المسلمات، وكانت حياتهم ماشية على الكلام ده، وبالتالى كان يحدث التشاؤم".



وأضاف خالد الجندي: "كانت العرب نحضر طائر وتضعه داخل قفص، وبعدين يطيره، لو طلع ناحية اليمين يبقى حظه حلو، لو طار ناحية الشمال يبقى حظه وحش، وده اسمه التطير، يعنى الإيمان بالبخت والحظ والتشاؤم، وده مش موجود فى الإسلام، لكن عندنا دلوقتى بعض الناس ماشيين بالتشاؤم ده لدرجة لو حد شغل قرآن، يقولك خير يارب مين مات، بقى القرآن علامة على حد عنده ميت".

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من ألطاف الله علينا عدم معرفتنا موعد موتناقال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه من ألطاف الله علينا أننا نجهل متى وكيف وأين سنموت، مضيفا: "تصور حضرتك لو عندك كتاب غيب وعارف هتموت فين وأمتى، يعنى مثلا لو عارف إنك هتموت بعد سنتين فى المكان الفلانى الساعة كذا يوم كذا، حضرتك من النهارده خلال السنتين دول هتلغى الطريق ده من حياتك خالص، ومع ذلك هتيجى وتنسى وتروح وهيحدث أمر الله".وتابع خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "شوف بقى حجم الهم والكرب اللى هتكون فيه خلال السنتين دول اللى عارف إنك هتموت بعدهم، عشان كده ده من ألطاف الله علينا إننا منعرفش هنموت أمتى وفين بس لازم نكون جاهزين ومستعدين للقاء الله على شهادة، دى حياتك استعد وقف النميمة والخصام، دى حياتك اللى أنت مضيعها فى النوم والانتخه، اعتبروا الدنيا أوتيل، جهز نفسك دائما للقاء الله"ونوه خالد الجندي، بأن هناك رواية لطيفة جدا إن الإمام مالك رضى الله عنه وارضاه، رأى ملك الموت، فى المنام، فالسؤال التقليدى اللى شاغل الناس كلها هموت فين وأمتى، فأشار ملك الموت للإمام مالك 5 واختفى، فنادى: "ياملك الموت أي خمس تقصد"، واستيقظ مذعورا يبحث عن من يفسر له هذه الرؤية"، موضحا أن تفسير الرؤى مجرد تخمين وليس علم يقين، مشددًا على أنه لا يوجد علم يسمى تفسير الأحلام.وأشار الجندي، إلى أن الإمام مالك توجه للإمام ابن سيرين، وقص له رؤيته، فقال له أن ملك الموت يريد أن يخبره أن مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمها إلا الله، وهي علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفسًا ماذا تكسب غدًا، وماتدري نفسًا بأي أرض تموت.. وملك الموت لا يعلم أيضا مواعيد موت الخلائق قبلها".