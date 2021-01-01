رابط نتيجة المرحلة الثانية وموعد بداية الثالثة



نتيجة المرحلة الثانية نتيجة المرحلة الثانية





نتجية تنسيق المرحلة الثانية، انتهت أمس المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022 ونتظر 269 ألف طالب، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ويمكن للطلاب معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من خلال هذا الرابط اضغط هنـا .



موعد اعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022

وعن موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022 من المتوقع إعلانها خلال ساعات عبر هذا الرابط .

https://tansik.digital.gov.eg/application/

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