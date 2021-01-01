أبرزها تناول الزنجبيل .. علاج حرقان الزور بالأعشاب الطبيعية



علاج حرقان الزور علاج حرقان الزور



علاج حرقان الزور من أكثر ما يبحث عنه الجميع هذه الأيام، فعلى الرغم من أننا أصبحنا في فصل الصيف، ولكن لازال البعض يصاب بنزلات البرد، أو بمعنى أكثر دقة؛ بفيروس كورونا، ومتحور اوميكرون، وحرقان الزور يعد من أكثر أعراض نزلات البرد انتشارا، والتي أصبح يشكو منها الكثيرين، وأصبح الجميع يبحثون عن علاج حرقان الزور، في أسرع وقت، للتخلص مما يسببه من آلام مزعجة.



أفضل علاج لحرقان الزور

ويؤكد محمد سلام خبير التداوي بالأعشاب، أن علاج حرقان الزور، من خلال الاعشاب الطبيعية يعد الحل الأفضل، بدلا من استخدام العلاجات الكيميائية، فهناك العديد من المواد الطبيعية التي لها مفعول السحر في علاج حرقان الزور، وتعد هي أفضل علاج لحرقان الزور، وهو ما يوضحه في السطور التالية.



شرب العسل

قد يعجبك أيضا...

يمكنك تناول ملعقة كبيرة من العسل مباشرة أو إذابتها في كوب من الشاي الدافيء، فالعسل يعد افضل علاج لحرقان الزور، خاصة مع المداومة على تناولهالنعناععلاج التهاب الزور بالنعناع أمر شبه مضمون، حتى أن حلوى النعناع يمكنها أن تأتي بمفعول جيد، خاصة بالنسبة للأطفال الصغار.الغرغرةالغرغرة بالمياه المالحة الساخنة المضاف لها البيكنج صودا، يقلل من التهاب الزور ويخفف الألم.الأعشاب الساخنةيمكنك أن تشرب أي نوع من المشروبات العشبية الدافئة، مثل البابونج، والبردقوش والليمون، كما أن عرق السوس من الأعشاب المثالية لتهدئة التهاب الزور.ويمكنك استخدام ملعقة صغيرة أو اثنتين من العسل لتحليته، فالعسل أيضا معالجا جيدا لالتهاب الزور.الحساء الدافئيعد الحساء الدافئ من أفضل الحلول لتهدئة الزور، وتخليصه من الالتهاب، وبشكل خاص "حساء الدجاج"؛ لأنه يحتوي على مضادات للالتهابات، كما أنه يساعد على تخفيف الألم، ويمكن كذلك إضافة بعض الخضراوات لتعظيم الفائدة، وإضافة المزيد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة.مشروب العسل والليمونيمكنك صنع مشروب العسل والليمون بنفسك، حيث أن العسل يساعد على تهدئة الحلق، والليمون غني بفيتامين C وهو مفيد لعلاج الالتهابات.فقط يمكنك خلط ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة كبيرة من الليمون في كوب من الماء الدافئ، ويتم شربه وقت الحاجة.المريميةتعتبر عشبة المريمية أفضل علاج للتخلص من حرقان الزور.فقط أضف ملعقة صغيرة من أعشاب المريمية إلى كوب من الماء، واتركه منقوعا لبعض الوقت، ثم أضف ماء ساخنا للمنقوع، واتركه ليبرد قليلا.يمكنك الغرغرة باستخدام هذا المشروب، عدة مرات طوال اليوم، وستشعر بتحسن ملحوظ.الكركمأمزج نصف ملعقة صغيرة من الكركم، مع نصف ملعقة صغيرة من الملح، على كوب من الماء.يوضع الخليط على النار حتى يغلي، ويترك ليبرد.يستخدم الخليط كغرغرة، ويفضل استخدامه في الصباح الباكر.الزنجبيليمكن علاج حرقان الزور، بتناول الزنجبيل الطازج.عن طريق تقطيع القليل من عشبة الزنجبيل الطازجة إلى شرائح، ثم وضعها في الماء المغلي وتركها على نار خفيفة لمدة نصف ساعة.ويتم تناول نصف كوب منه، خمس مرات في اليوم، ويمكنك تحليته بالعسل لمزيد من الفائدة.كذلك يمكن استحلاب قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج، فهى وسيلة سريعة ورائعة لعلاج التهاب الزور.