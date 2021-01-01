تعرف علي .. أعراض التهاب البنكرياس



التهاب البنكرياس التهاب البنكرياس



التهاب البنكرياس من المشاكل الصحية التي يعاني منها البعض، وعلى الرغم من ظهور اعراض التهاب البنكرياس قد لا يلتفت لها من يعاني منها، ويرجع ذلك إلى أن اعراض التهاب البنكرياس تتشابه مع العديد من الامراض التي ترتبط بالجهاز الهضمي، مما قد يؤثر على الحالة الصحية العامة.







ما هي وظيفة البنكرياس؟



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يقع البنكرياس وراء المعدة في تجويف البطن، وله اثنين من الوظائف الرئيسية، وهما إنتاج الأنسولين للسيطرة على مستويات السكر في الدم، وإنتاج الإنزيمات للمساعدة في هضم الدهون والبروتين، كذلك ينتج البنكرياس أيضا بعض الهرمونات المهمة، مثل "البولي ببتيدات، الجلوكاجون والسوماتوستاتين"، كما يساعد البنكرياس الجسم على امتصاص العناصر الغذائية من الطعام الذي تأكله والاستفادة منه بشكل جيد، ولذلك التهاب البنكرياس من المشاكل الصحية المزعجة، والتي يجب الالتفات لها من خلال ملاحظة اعراض التهاب البنكرياس..اعراض الإصابة بالتهاب البنكرياسوتشير دكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية، إلى أن اعراض التهاب البنكرياس عديدة ويمكن ملاحظتها، والتي تستعرضها في السطور التالية.الشعور بالغثيان والقيءالانتفاخآلام حادة في أعلى البطن، مع آلام في الظهر، وخاصة عند تناول أطعمة دسمة وعالية الدهون.تسارع ضربات القلبحماية البنكرياس من الالتهابوتؤكد دكتورة لورا، أنه يمكن حماية البنكرياس من الإصابة بالالتهابات، من خلال التوقف عن شرب الكحوليات، وفحص المرارة.كما يمكن حماية البنكرياس من أي التهابات، من خلال تناول الأطعمة التالية بانتظام:الكركميحتوي على خصائص مضادة للالتهابات التي يمكن أن تحمي البنكرياس، وكذلك أجهزة أخرى من الالتهابات.ويمكن الاستفادة من خصائص الكركم لحماية البنكرياس، من خلال تناول كوب واحد على الأقل من الكركم كل يوم.كذلك يحتوي الكركم على خصائص قوية لمكافحة السرطان، ويمنع نمو الخلايا السرطانية بشكل عام، وقد ثبت فاعليته في الحد من معدلات خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.البروكلييحتوي على مستويات كبيرة من الكبريت، وهو مركب يساعد في إزالة السموم من البنكرياس.ويساعد في الحد من معدل خطر الإصابة بسرطان البنكرياس، كما أنه يحتوي على الخصائص التي تساعد في تجديد وإصلاح الخلايا التالفة.التوتغني بالمواد المضادة للأكسدة، ويساعد في الحد من الإجهاد التأكسدي الناجم عن تركيز الجذور الحرة في مجرى الدم، الذي يؤدي إلى عدة أنواع من السرطان بما في ذلك البنكرياس والرئة والمعدة وسرطان الثدي.كما أنه يساعد في خفض مستويات السكر في الدم.البطاطاغني بالبيتا كاروتين؛ الذي يعمل كمضادات أكسدة قوية، ويساعد في الحفاظ على الصحة العامة.تساعد في تنظيم إنتاج الأنسولين، وتثبيت نسبة السكر في الدم، عن طريق إنتاج السكر؛ لاستخدامه كطاقة تدريجيا في مجرى الدم، الذي بدوره لا يضع ضغطا على البنكرياس.تساعد أيضا في الهضم وتقليل امتصاص الكوليسترول، الذي هو وسيلة أخرى لمساعدة البنكرياس القيام بعملها على نحو فعال.الثومغني بمضادات الأكسدة القوية والمضادة للالتهابات، كمركب "الأليسين"، وكذلك الأوليجوساشاريدس، والفلافونويدات، والكبريت والسيلينيوم والأرجينين، وكلها تساعد في علاج مرض السكري، وتعزيز وظيفته من خلال تحفيز إنتاج الأنسولين.