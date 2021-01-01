هذه الأدوية تسبب النعاس .. احذر منها



الأدوية تسبب النعاس الأدوية تسبب النعاس



يوجد عدد من الأصناف الدوائية يتم صرفها بدون روشتة طبية، ويجب الحذر عند استخدامها نظرا لأنها يمكن ان يكون لها آثار جانبية بدون معرفة المريض.



و قالت هيئة الدواء المصرية ان بعض الأدوية الغير وصفية قد تسبب النعاس، لذا يجب توخى الحذر عند القيادة، أو التعامل مع الآلات في حال تناولها.?



أوضحت هيئة الدواء أن تلك الأدوية تشمل:" بعض مضادات الهيستامين مثل ديكسبرومفينيرامين- ديمتيندين ماليات- لوراتادين - دوكسيلامين سكسينات Doxylamine succinate?

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وتستخدم مضادات الهيستامين في علاج أنواع الحساسية المختلفة واغلبها يدخل ضمن أدوية علاج نزلات البرد والسعال والحكهكانت هيئة الدواء المصرية حذرت من تناول كميات كبيرة من ألياف الشوفان والحبوب الأخرى لأنها تؤثر على امتصاص دواء الديجوكسين، وهو دواء يستخدم لعدد من الأمراض القلبية?.فيما حذرت هيئة الدواء المصرية مرضى الضغط من تناول اللحوم المملحة والأجبان المصنعة.وقالت هيئة الدواء إن تناول الأطعمة الغنية بالتيرامين وهو نوع من الأحماض الأمينية مثل الأجبان المصنعة واللحوم المملحة، قد يتسبب في صداع شديد وزيادة كبيرة في ضغط الدم عند المرضى الذين يستخدمون بعض أدوية الضغط.?ونصحت هيئة الدواء المصرية مرضى الضغط العالي بمراجعة الصيدلي، لمعرفة مدى تفاعل الأطعمة والأدوية التي تتناولها.وكانت هيئة الدواء المصرية أكدت أنه في بعض الأحيان يحدث تفاعل بين الطعام والدواء مما يقلل من فاعليته، موضحة بمثال تناول الطعام الغني بفيتامين k مثل القرنبيط والسبانخ واللفت يقلل من فاعلية دواء الوارفارين مضاد للجلطات مما يزيد من خطر حدوث الجلطات.ونصحت هيئة الدواء المصرية مستخدمي الوارفارين بالتوازن في استهلاك الأطعمة الغنية بفيتامين k وعمل التحاليل الطبية لمتابعة درجة سيولة الدم طبقا لتعليمات الطبيب ومراجعة الصيدلي لمعرفة مدى تفاعل الأطعمة مع الوارفارين وعدم التوقف عن استخدام الأدوية دون الرجوع للطبيب