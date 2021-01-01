زي المحلات .. طريقة عمل اللانشون فى المنزل



طريقة عمل اللانشون طريقة عمل اللانشون



يعد اللانشون من الأكلات الشهية التى تمتلك مذاقا مميزا ويحبها الصغار والكبار كما أنه من الأكلات سهلة التحضير ولا تسبب عناء لربة الأسرة.



ولكن دائما ما نسمع عن أضرار اللحوم المصنعة والمواد الصناعية المضافة لها لذا سيكون من الأمن صحيا والأوفر ماديا تعلم طريقة عمل اللانشون فى المنزل بمذاق احترافي



نقدم لكم طريقة عمل اللانشون فى المنزل مثل المصانع من خلال خطوات الشيف سالى فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سي بي سي سفرة.

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طريقة عمل اللانشونطريقة عمل اللانشونمقادير اللانشون:نصف كيلو لحمة مفرومةملعقة كبيرة عسل أبيض2 بيضةربع كوب زيت3 ملاعق دقيق كبيرة جدا4 قطع جبنة مثلثات أو جبنة مطبوخةملحفلفل أبيضلون طعام أحمرملعقة كبيرة بودرة بصلملعقة كبيرة بودرة ثوم ممسوحةرشة جوزة الطيبملعقة صغيرة بابريكارشة كزبرة جافةرشة بودرة حبهانملعقة صغيرة كمونزيتون أخضرفلفل أسود حصىطريقة عمل اللانشون باللحمةضعي اللحمة المفرومة في الكبة مع البصل البودرة والثوم البودرة والملح والفلفل الأبيض وجوزة الطيب والكزبرة الجافة والبابريكا والحبهان والكمون واخفقيهم جيدا.ضعي عليهم الجبنة المثلثات أو المطبوخة ثم أضيفي الزيت والعسل واخفقيهم جيدا ثم ضيفي اللون الأحمر وشغلى الكبة حتى يتغلغل كل كمية اللحمة ثم ضيفي الدقيق والبيض واخفقيهم جيدا.ضعي خليط اللانشون على ورق زبدة وأضيفي الزيتون أو الفلفل الأسود أو اتركيه بدون إضافة أي شئ “حسب رغبتك”لفى اللانشون رول بورق الزبدة واضغطى عليه جيدا من الخارج ثم غلفيه بورق الفويل واضغطي عليه أيضا ويغلق جيدا من جميع الجهات.ضعي رول اللانشون بالفويل فى قالب فرن صغير وضعيه داخل قالب فرن أخر كبير مبطن بفوطة وبه ماء مغلي إلى منتصف الارتفاع وادخليه فرن ساخن تم إشعاله بشكل مسبق.اتركي اللانشون داخل الفرن لمدة ساعة ونصف ثم يترك حتى يبرد وتتم إزالة الفويل ويحفظ فى الثلاجة بعلبة محكمة الغلق.قطعي اللانشون شرائح ويقدم عند الحاجة كما يمكن إدخاله فى عمل بعض الوصفات مثل الكريب وكرات الأرز المبشور وسلطة اللانشون.