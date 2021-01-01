زي المحلات .. طريقة عمل اللانشون فى المنزل

طريقة عمل اللانشون
يعد اللانشون من الأكلات الشهية التى تمتلك مذاقا مميزا ويحبها الصغار والكبار كما أنه من الأكلات سهلة التحضير ولا تسبب عناء لربة الأسرة.
ولكن دائما ما نسمع عن أضرار اللحوم المصنعة والمواد الصناعية المضافة لها لذا سيكون من الأمن صحيا والأوفر ماديا تعلم طريقة عمل اللانشون فى المنزل بمذاق احترافي
نقدم لكم طريقة عمل اللانشون فى المنزل مثل المصانع من خلال خطوات الشيف سالى فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سي بي سي سفرة.
طريقة عمل اللانشون
طريقة عمل اللانشون
مقادير اللانشون:
نصف كيلو لحمة مفرومة
ملعقة كبيرة عسل أبيض
2 بيضة
ربع كوب زيت
3 ملاعق دقيق كبيرة جدا
4 قطع جبنة مثلثات أو جبنة مطبوخة
ملح
فلفل أبيض
لون طعام أحمر
ملعقة كبيرة بودرة بصل
ملعقة كبيرة بودرة ثوم ممسوحة
رشة جوزة الطيب
ملعقة صغيرة بابريكا
رشة كزبرة جافة
رشة بودرة حبهان
ملعقة صغيرة كمون
زيتون أخضر
فلفل أسود حصى
طريقة عمل اللانشون باللحمة
ضعي اللحمة المفرومة في الكبة مع البصل البودرة والثوم البودرة والملح والفلفل الأبيض وجوزة الطيب والكزبرة الجافة والبابريكا والحبهان والكمون واخفقيهم جيدا.
ضعي عليهم الجبنة المثلثات أو المطبوخة ثم أضيفي الزيت والعسل واخفقيهم جيدا ثم ضيفي اللون الأحمر وشغلى الكبة حتى يتغلغل كل كمية اللحمة ثم ضيفي الدقيق والبيض واخفقيهم جيدا.
ضعي خليط اللانشون على ورق زبدة وأضيفي الزيتون أو الفلفل الأسود أو اتركيه بدون إضافة أي شئ “حسب رغبتك”
لفى اللانشون رول بورق الزبدة واضغطى عليه جيدا من الخارج ثم غلفيه بورق الفويل واضغطي عليه أيضا ويغلق جيدا من جميع الجهات.
ضعي رول اللانشون بالفويل فى قالب فرن صغير وضعيه داخل قالب فرن أخر كبير مبطن بفوطة وبه ماء مغلي إلى منتصف الارتفاع وادخليه فرن ساخن تم إشعاله بشكل مسبق.
اتركي اللانشون داخل الفرن لمدة ساعة ونصف ثم يترك حتى يبرد وتتم إزالة الفويل ويحفظ فى الثلاجة بعلبة محكمة الغلق.
قطعي اللانشون شرائح ويقدم عند الحاجة كما يمكن إدخاله فى عمل بعض الوصفات مثل الكريب وكرات الأرز المبشور وسلطة اللانشون.
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