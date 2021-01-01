تقدم الشيف ناني حفظي . طريقة عمل شطة الزيت

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شطة الزيت


طريقة عمل شطة الزيت .. تقدم الشيف ناني حفظي الطريقة الصحيحة لعمل شطة الزيت، أفضل من محلات الكشري، وإليك المكونات.

المكونات لعمل الشطة الزيت
زيت

ثوم

شطة

خل

ماء مغلي

طماطم مفرومة (اختياري)
طريقة تجهيز الشطة الزيت
يتم وضع الزيت في إناء على النار ويتم إشعال النار تحت الإناء.

عندما يتم تسخين الزيت يتم وضع الثوم المفروم في الزيت ويتم التقليب حتى يميل لونه إلى الاصفرار، ويتم وضع الشطة الناعمة على الزيت والثوم وتترك على النار لمدة قليلة من الوقت حتى تصل إلى درجة من اللون الغامق قليلا.

يتم إضافة الخل والطماطم المفرومة مع الماء المغلي وتترك على النار قليلا حتى يتم الغليان ويتم ظهور الزيت أعلى الخليط، ويتم غلق النار والان تكون جاهزة لتناولها.

المصدر: elbalad

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