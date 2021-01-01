لكل السيدات .. طرق تخزين المانجو سنة كاملة



طرق تخزين المانجو طرق تخزين المانجو



تبحث كل السيدات في هذا الوقت من العام عن طرق مختلفة لتخزين المانجو في المنزل، وذلك حتى يقمن باستخدامها في فصل الشتاء وحتى موسم العام القادم من ظهور المانجو، وفي السطور التالية سنقوم بذكر أبرز طرق تخزين المانجو لمدة عام.







وقال الشيف محمد شحاتة، إن أفضل وقت لتخزين المانجو هو شهر أغسطس، وأفضل أنواع المانجو المناسبة لعمل عصير المانجو ويتزين الحلويات، والتخزين، هى: الكمبورس، وفجر كلان، والكيت، والزبدة كتاف، والزبدية، وأفضل نوع فى الزبدية فى الطعم هى الزبدية الإسماعيلاوى.

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وأضاف الشيف شحاتة، عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك”: “أفضل طريقة لتخزين المانجا من السنة للسنة، وتفضل بنفس طعمها ومن غير ما نحتاج نضيف عليها مواد حافظة هى غسل المانجا وبعدها ننشفها كويس جدا ونلفها (كل واحدة لوحدها) فى ورق زبدة أو ورق أبيض أو ورق جرائد، أو ستريتش بلاستيك او أكياس تلاجة ونفضيها من الهواء، ونرصها فى الفريزر”.وأوضح شحاتة، أنه عند إخراج المانجو من الفريزر يجب تقشيرها وهي مثلجة على الفور ليسهل فصل القشرة عن اللحم، وعدم إهدار الكثير من لحم المانجو، واستخدامها بالطريقة المفضلة لكم سواء كانت عصيرا أو للتزيين.وأشار شحاتة إلى أنه في حالة عدم توفر مكان لتخزين المانجو، فيمكن أن نقوم بغسلها وتقشيرها وتقطيع اللحم وفصله عن العظم، وحفظها في أكياس ثلاجة، ثم نقوم بإخراج الهواء منها تماما، ونقوم برصها فوق بعضها في الفريزر، ويمكن بهذه الطريقة أن تظل محتفظة بمذاقها لمدة تزيد على 3 أشهر دون ان يتغير مذاقها على الإطلاق.ولفت شحاتة، إلى أنه في حالة الرغبة في تخزين أكياس المانجو بالطريقة الثانية لفترة أطول، يمكن إضافة مادة حافظة كما يتم حفظها في محلات العصير، وتعرف هذه المادة باسم بنزوات الصوديوم، ويمكن شراؤها من محلات العطارة.وذكر أنه يمكن إضافة واحد جرام من بنزوات الصوديوم لكل 3 كيلوجرام من المانجو، ويتم تقليبها بشكل جيد، ونقوم بوضعها فى أكياس ثلاجة، وقد تستغرق هذه الطريقة حوالي عاما كاملا وهي ما زالت محتفظة بنفس اللون والطعم.