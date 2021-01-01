طريقة عمل الكريب بتكلفة قليلة

فى الوقت الحالى، يصعب على الجميع شراء طعام غداء بـ 10 جنيه وأن تكون هذه الوجبة كافية لسد الجوع وفى الوقت نفسه تمنح الجسم الطاقة والقوة الكافية لمواصلة العمل نتيجة ارتفاع الأسعار.
و يضطر كثيرون لتحمل تكلفة عالية للحصول على وجبة الغداء والتي لا تقل فى أفضل الأحول عن 25 جنيها للشعور بالشبع وذلك بسبب ارتفاع الأسعار الكبير، لذا يبحث كثيرون عن طرق جديدة تساعد فى توفير الميزانية واكتشاف أكلات اقتصادية يمكن تناولها بتكلفة لا تتعدى 10 جنيه.
نقدم لكم يوميا فى موقع صدى البلد أكلات رخيصة بتكلفة لا تزيد على 10 جنيه للغداء ووجبات رخيصة للعشاء لاتتجاوز تكلفتها 5 جنيه للفرد الواحد.
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