طريقة عمل الكريب بتكلفة قليلة

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طريقة عمل الكريب


فى الوقت الحالى، يصعب على الجميع شراء طعام غداء بـ 10 جنيه وأن تكون هذه الوجبة كافية لسد الجوع وفى الوقت نفسه تمنح الجسم الطاقة والقوة الكافية لمواصلة العمل نتيجة ارتفاع الأسعار.

و يضطر كثيرون لتحمل تكلفة عالية للحصول على وجبة الغداء والتي لا تقل فى أفضل الأحول عن 25 جنيها للشعور بالشبع وذلك بسبب ارتفاع الأسعار الكبير، لذا يبحث كثيرون عن طرق جديدة تساعد فى توفير الميزانية واكتشاف أكلات اقتصادية يمكن تناولها بتكلفة لا تتعدى 10 جنيه.

نقدم لكم يوميا فى موقع صدى البلد أكلات رخيصة بتكلفة لا تزيد على 10 جنيه للغداء ووجبات رخيصة للعشاء لاتتجاوز تكلفتها 5 جنيه للفرد الواحد.

يعد كريب الجبنة من الأكلات الاقتصادية الشهية التى يحبها الأطفال والشباب وفى نفس الوقت تمنح الجسم الصحة وتساعد فى توفير المال حيث يمكن إعدادها بـ 10 جنيه فقط.

نقدم لكم طريقة عمل الكريب بتكلفة 10 جنيه من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

كريب الجبنة
كريب الجبنة
مقادير كريب الجبنة:
دقيق
ماء

بيضة
قطرات زيت
رشة ملح
بقدونس مفروم أو فلفل مفروم
جبنة بيضاء


طريقة عمل كريب الجبنة :
*ضعي الدقيق والزيت والماء والملح فى الكبة الكهربائية واخفقيهم جيدا
* اسكبي الخليط على شكل دائرة فى صينية عريضة مدهونة بالزيت على نار هادئة ثم اقلبيها على الاتجاه الأخر
* عند النضج اخرجي الكريب فى طبق التقديم ولفيه مثلث أو رول وضعى الجبنة البيضاء مع البقدونس بداخله وبالهنا والشفا .

المصدر: elbalad

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