مفاجآت فى قائمة الزمالك لمواجهة المصري



جوسفالدو فيريرا جوسفالدو فيريرا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة المصري المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وتضم القائمة كل من:



‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية .

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خط الدفاع: محمود علاء – عبدالله جمعة - محمد عبد الشافي – حازم إمام - محمد طارق - محمد حمدي - أحمد رفاعي.خط الوسط: محمد حسام "بيسو" - محمد خضري - أحمد عبد الرحيم " إيشو " - أدهم الخواجة - يوسف إبراهيم "أوباما" -إسلام جابر - أيمن حفني - سيف جعفرخط الهجوم: - عمر السعيد - يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا سفر الفريق إلى الإسكندرية في الثالثة عصر غدا الخميس للانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا للقاء المصري المرتقب، وسيخوض الفريق تدريبه الأخير بملعب فندق الإقامة