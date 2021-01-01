أسرار.. هل انسحب فريد الديب من الدفاع عن قاتل نيرة أشرف؟



هل انسحب فريد الديب هل انسحب فريد الديب



"انسحاب فريد الديب من قضية مقتل نيرة أشرف".. هل هي شائعات أم حقيقة؟، فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، بعض الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى انسحاب المحامي فريد الديب من الدفاع عن محمد عادل في قضية قتل طالبة المنصورة أمام إحدى بوابات الجامعة، ونرصد في التقرير الكواليس الحقيقية لامتناع المحامي الشهير عن تقديم مذكرة الطعن.



الشائعات المنتشرة عن انسحاب فريد الديب ترجع إلى تقدم عدد من المحامين -من تلقاء أنفسهم- بمذكرات النقض لحكم الإعدام الصادر ضد محمد عادل قاتل نيرة أشرف لاسيما مع قرب انقضاء المدة المحددة قانونيًا لتقديم مذكرة الطعن على الحكم الصادر، وهذا ما أثار البلبلة خلال الأيام الماضية حول انسحاب فريد الديب من القضية.



"لاصحة لتلك الشائعات".. هكذا نفى أحمد حمد، محامي محمد عادل قاتل نيرة أشرف، أخبار انسحاب فريد الديب عن القضية، مؤكدًا أنه يعمل ليلاً ونهارًا بالتعاون مع المحامي فريد الديب للانتهاء من إعداد مذكرة النقض لإلغاء حكم الإعدام الصادر المتهم، والتي تستند علي معايير هامة تحمل مفاجآت - على حد تعبير محامي قاتل نيرة.

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سبب انتشار شائعات انسحاب فريد الديبوأضاف محامي محمد عادل، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: "سعي العديد من المحامين خلال الفترة االماضية للحصول على توكيلات للدفاع عن محمد عادل وتقديم مذكرات الطعن هو السبب في إثارة مثل هذه الشائعات التي ليس لها أي أساس من الصحة".ملامح مذكرة النقض لحكم إعدام محمد عادلوأشار أحمد حمد، محامي محمد عادل إلى أن مذكرة النقض التي يتم إعدادها بإشراف فريد الديب سوف تستند لمعايير هامة من بينها عدم قبول النيابة والمحكمة طلب الدفاع بعرض المتهم علي الطب الشرعي نظرًا لإصابته بحالة هيسترية أثناء ارتكاب جريمته أمام جامعة المنصورة.وأشار إلى أنهم أيضا سيعتمدون على ضيق نظر تحقيق القضية أمام النيابة العامة وسرعة نظر جلساتها أمام هيئة محكمة جنايات المنصورة، علاوة على رفض هيئة المحكمة الموقرة قبول استجواب شهود عيان وشهود نفي من طرف المتهم للحادث وهو ما لم يحقق العدالة القانونية في إطار مكفول ومنصف - علي حد قوله.كيف تعيش أسرة محمد عادل هذه الأيام؟وفي سياق آخر، لا صوت يعلو بين جيران قاتل نيرة فوق المصير الذي ينتظره، فهل تقبل مذكرة النقض أم لا؟.. هل سيعدم محمد أم ينقذه فريد الديب من "حبل المشنقة"؟.. تساؤلات تطرح ليل نهار خلال هذه الأيام بين صفوف جيران وأقارب أسرة قاتل نيرة أشرف، منتظرين إجراءات التقدم بمذكرة النقض بمحكمة القاهرة والتي تعد الأمل الباقي لتخفيف عقوبة الإعدام عن القاتل.وأكد عدد من المقربين من أسرة محمد عادل قاتل نيرة أشرف، أن العائلة تسابق الزمن من أجل إنقاذ رقبة ابنهم من حكم الإعدام الصادر ضده، كما أنها تمر بظروف صعبة للغاية، خوفا على مستقبل ابنهم المجهول.