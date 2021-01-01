يتم طرح الآن مجتمعات واتساب لبعض مستخدمي الإصدار التجريبي

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قدم واتساب ، قبل بضعة أشهر ، ميزة المجتمعات المشاعه ، مما يسمح للأشخاص بإدارة جميع مجموعاتهم في مكان واحد. ومع ذلك ، لا تزال الميزة قيد التطوير. ومع ذلك ، قد نتمكن قريبًا من استخدامها لأن الميزة متاحة الآن لبعض مستخدمي الإصدار التجريبي.



ذكرت WABetaInfo أن إصدار واتساب التجريبي لنظام أندرويد يحتوي على تحديث جديد ، الإصدار 2.22.19.3 ، والذي يقدم علامة تبويب المجتمعات الجديدة. سيتمكن مستخدمو الإصدار التجريبي من أندرويد من رؤية علامة تبويب مجتمعات جديدة بجوار قسم الدردشات ، لتحل محل أيقونة الكاميرا.



إذا كنت تستخدم واتساب التجريبي لنظام أندرويد ولا يزال يتعذر عليك عرض القسم ، يمكنك إعادة تشغيل التطبيق مرة أخرى. ومع ذلك ، إذا لم تتمكن من العثور على علامة التبويب 'المنتديات'. فمن الأفضل الانتظار حتى تصبح متاحة بشكل عام. يتضمن التقرير لقطة شاشة لما يبدو عليه للحصول على فكرة أفضل.

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بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون ، ستتيح لك ميزة المنتديات إدارة جميع المجموعات ذات الصلة بسهولة وإنشاء مجموعات فرعية لموضوعات مختلفة لإرسال الإعلانات في وقت واحد. يُقترح أنه يمكن إنشاء حوالي 10 مجموعات فرعية ويمكن لكل مجموعة استيعاب ما يصل إلى 512 عضوًا.يمكن لعضو من المجتمع أن يقرر مغادرة مجموعة فرعية أو الانضمام إليها ويمكن أيضًا تعطيل المجتمعات بواسطة المسؤول إذا لم تعد مطلوبة.تتيح لك مجتمعات واتساب أيضًا حظر بعض الأشخاص والإبلاغ عن إساءة الاستخدام والمزيد. بالإضافة إلى ذلك ، مثل محادثات واتساب ، سيتم تشفيرها من طرف إلى طرف. ستصل المجتمعات أيضًا إلى فيسبوك ماسنجر و إنستغرام أيضًا.ومع ذلك ، لا توجد أي معلومات عن الجدول الزمني الرسمي لإصدارها. نظرًا لأنه يصل الآن إلى مستخدمي الإصدار التجريبي ، فمن المتوقع طرحه قريبًا. سنبقيك على اطلاع ولكن ابقي على اتصال.