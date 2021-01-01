يتم طرح الآن مجتمعات واتساب لبعض مستخدمي الإصدار التجريبي

قدم واتساب ، قبل بضعة أشهر ، ميزة المجتمعات المشاعه ، مما يسمح للأشخاص بإدارة جميع مجموعاتهم في مكان واحد. ومع ذلك ، لا تزال الميزة قيد التطوير. ومع ذلك ، قد نتمكن قريبًا من استخدامها لأن الميزة متاحة الآن لبعض مستخدمي الإصدار التجريبي.
ذكرت WABetaInfo أن إصدار واتساب التجريبي لنظام أندرويد يحتوي على تحديث جديد ، الإصدار 2.22.19.3 ، والذي يقدم علامة تبويب المجتمعات الجديدة. سيتمكن مستخدمو الإصدار التجريبي من أندرويد من رؤية علامة تبويب مجتمعات جديدة بجوار قسم الدردشات ، لتحل محل أيقونة الكاميرا.
إذا كنت تستخدم واتساب التجريبي لنظام أندرويد ولا يزال يتعذر عليك عرض القسم ، يمكنك إعادة تشغيل التطبيق مرة أخرى. ومع ذلك ، إذا لم تتمكن من العثور على علامة التبويب 'المنتديات'. فمن الأفضل الانتظار حتى تصبح متاحة بشكل عام. يتضمن التقرير لقطة شاشة لما يبدو عليه للحصول على فكرة أفضل.
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