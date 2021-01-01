تؤكد سوني على موعد إطلاق نظارة الواقع الإفتراضي PlayStation VR 2

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صورة الخبر: PlayStation VR 2
PlayStation VR 2

أكدت شركة سوني اليوم بشكل رسمي على موعد إطلاق نظارة الواقع الإفتراضي PlayStation VR 2 في بداية عام 2023.

كانت شركة سوني قد أطلقت جهاز PlayStation 5 منذ عامين تقريباً، والذي يتوافق مع أغلب عناوين ألعاب VR الحالية، ولقد أشارت التقارير إلى خطط سوني لإطلاق جيل جديد من عناوين ألعاب VR بالتزامن مع إطلاق الإصدار الجديد من نظارات الواقع الإفتراضي PlayStation VR 2.

ولقد أطلق الإصدار السابق من نظارات الواقع الإفتراضي PlayStation VR خلال شهر أكتوبر من عام 2016، بينما تستعد الشركة لإطلاق الإصدار الجديد في بداية عام 2023.

أيضاً مازالت سوني لم تقدم موعد دقيق لإنطلاق نظارة الواق الإفتراضي، حيث من المتوقع أن تنطلق النظارة خلال النصف الأول من 2023، وتشير التوقعات إلى أن سوني ستطلق PlayStation VR 2 رسمياً بعد إعلان Meta عن Quest Pro.

يذكر أن سوني لم تكشف عن سعر PlayStation VR 2، إلا أن النظارة تدعم دقة 2000 في 2040 بيكسل أي 4 أضعاف البيكسل المميز للإصدار الأصلي، كما تدعم معدل تحديث 120 Hz، أيضاً تأتي بمجال رؤية بزاوية 110 درجة.

المصدر: بوابه المتميز

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