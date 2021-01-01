تؤكد سوني على موعد إطلاق نظارة الواقع الإفتراضي PlayStation VR 2

أكدت شركة سوني اليوم بشكل رسمي على موعد إطلاق نظارة الواقع الإفتراضي PlayStation VR 2 في بداية عام 2023.
كانت شركة سوني قد أطلقت جهاز PlayStation 5 منذ عامين تقريباً، والذي يتوافق مع أغلب عناوين ألعاب VR الحالية، ولقد أشارت التقارير إلى خطط سوني لإطلاق جيل جديد من عناوين ألعاب VR بالتزامن مع إطلاق الإصدار الجديد من نظارات الواقع الإفتراضي PlayStation VR 2.
ولقد أطلق الإصدار السابق من نظارات الواقع الإفتراضي PlayStation VR خلال شهر أكتوبر من عام 2016، بينما تستعد الشركة لإطلاق الإصدار الجديد في بداية عام 2023.
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