تعلن سوني عن ذراع التحكم اللاسلكي الجديد DualSense Edge بتصميم قابل للتخصيص



ذراع التحكم اللاسلكي الجديد DualSense Edge ذراع التحكم اللاسلكي الجديد DualSense Edge

أعلنت شركة سوني اليوم عن ذراع التحكم في الألعاب اللاسلكي الجديد DualSense Edge الذي يأتي بتصميم قابل للتخصيص يحاكي Xbox Elite.



قدمت سوني اليوم أحد إصداراتها من وحدات التحكم في الألعاب اللاسلكية DualSense Edge، والذي يأتي بتصميم يدعم أعلى آداء في الألعاب، مع إمكانية تخصيص ذراع التحكم بشكل كامل.



ولقد جمعت سوني في هذا الإصدار أفضل ما قدم من تصميم ومميزات في إصدارات Scuf وElite، حيث تأتي عصا الإبهام بتصميم قابل للإنفصال عن الوحدة، إلى جانب إمكانية تغيير وإستبدال الأزرار الخلفية، والأغطية الخاصة العصا، كما تأتي ذراع التحكم بملفات تعريفية متعددة للتخصيص.

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كما يتميز DualSense Edge بدعم المستخدم بميزة تغيير أغطية العصا لثلاثة من المستخدمين، بما يتوافق مع المستوى المطلوبة بين المستوى القياسي، أو المميز بقية مرتفعة وأخر مميز بقية منخفضة.أيضاً يدعم اثنان من الأزرار الخلفية التبديل إلى قبة مرتفعة أو متوسطة، مع إمكانية تعيين الأزرار الأخرى، كما يمكن أيضاً إستبدال عصا التحكم وهي من المميزات الرائعة التي إشتهر بها ذراع التحكم في Xbox Elite.وتأتي الأقفال في الجهة الخلفية بتصميم يدعم التعديل، وهي من المميزات الرائعة في التصميم لدعم المستخدم بأقفال بتصميم فعلي تدعم المستخدم بميزة التحكم السريع في سحب الأقفال أو ضبط مسافة الإنتقال.أيضاً يمكن إعادة تعيين مهام ووظائف الأزرار في الألعاب، مع إمكانية تحديد مدى حساسية النقر، وأيضاً إضافة مساحة ثابتة بدون تغيير، كما يتوفر للمستخدم العديد من الملفات التعريفية، مع واجهة بتصميم جديد لتجربة أفضل في التبديل بين الألعاب.