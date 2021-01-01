تصدر VESA معايير ClearMR الجديدة لضبابية الحركة في الشاشة

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أصدرت شركة VESA معايير جديدة لوصف وتحديد ضبابية الحركة في الشاشات، والتي تعرف بمعايير ClearMR.



تأتي العديد من الشاشات بمشكلة ضبابية الحركة التي لا يمكن تحديد السبب الرئيسي لها غالباً، واليوم تصدر VESA أول معايير يمكن من خلالها تحديد ووصف ضبابية الحركة في الشاشة بمعايير دقيقة.



ومن المقرر أن تعمل معايير ClearMR على توحيد وصف ومقياس لضبابية الحركة، على أن تبدأ المعايير الجديدة في الظهور في الجيل القادم من شاشات الألعاب وأجهزة التلفاز.

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ومن المقرر أن تشير معايير ClearMR إلى أن الشاشة قد خضعت لإختبارات لتحديد آداء الشاشة وقياس نسبة ضبابية الحركة بمقياس يعرف ب”Clear Motion Ratio”.كما يحدد CMR نسبة الضبابية في الشاشة وآداء اللون الأزرق، على أن يرتكز هذا المقياس على نسبة وضوح البيكسل إلى نسبة الضبابية في الشاشة.وعلى سبيل المثال إذا جاءت الشاشة بنسبة CMR تتراوح بين 6500 و 7500، فإن الشاشة تقدم 65–75 مرة أفضل في وضوح البيكسل مقارنة بالضبابية، وتتراوح المعايير من ClearMR 3000 إلى ClearMR 9000 بزيادة 1000.