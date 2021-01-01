تصدر VESA معايير ClearMR الجديدة لضبابية الحركة في الشاشة

أصدرت شركة VESA معايير جديدة لوصف وتحديد ضبابية الحركة في الشاشات، والتي تعرف بمعايير ClearMR.
تأتي العديد من الشاشات بمشكلة ضبابية الحركة التي لا يمكن تحديد السبب الرئيسي لها غالباً، واليوم تصدر VESA أول معايير يمكن من خلالها تحديد ووصف ضبابية الحركة في الشاشة بمعايير دقيقة.
ومن المقرر أن تعمل معايير ClearMR على توحيد وصف ومقياس لضبابية الحركة، على أن تبدأ المعايير الجديدة في الظهور في الجيل القادم من شاشات الألعاب وأجهزة التلفاز.
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