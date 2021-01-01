كشف النقاب عن هاتف Xiaomi 12T Pro المرتقب في منصة جوجل بلاي

تستعد شاومي لكشف النقاب عن Xiaomi 12T Pro، ولقد رصد هاتف Xiaomi 12T Pro في منصة جوجل بلاي إستعداداً للإعلان المرتقب.
تشير التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن شاومي ستدعم هاتف Xiaomi 12T Pro القادم بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل، مع رقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1.
ولقد أكدت قوائم جوجل بلاي على بعض المواصفات الرئيسية لهاتف 12T Pro، حيث يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وينطلق بنظام تشغيل Android 12.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!