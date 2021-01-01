كشف النقاب عن هاتف Xiaomi 12T Pro المرتقب في منصة جوجل بلاي

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صورة الخبر: Xiaomi 12T Pro
Xiaomi 12T Pro

تستعد شاومي لكشف النقاب عن Xiaomi 12T Pro، ولقد رصد هاتف Xiaomi 12T Pro في منصة جوجل بلاي إستعداداً للإعلان المرتقب.

تشير التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن شاومي ستدعم هاتف Xiaomi 12T Pro القادم بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل، مع رقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1.

ولقد أكدت قوائم جوجل بلاي على بعض المواصفات الرئيسية لهاتف 12T Pro، حيث يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وينطلق بنظام تشغيل Android 12.

أيضاً من المقرر أن يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، كما أكدت التسريبات على أن الشاشة في هذا الإصدار تأتي بدقة عرض 1220 في 2712 بيكسل، وهي مواصفات تحاكي إصدار شاومي المعلن عنه مؤخراً Redmi K50 Ultra.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف Xiaomi 12T Pro يأتي بمستشعر رئيسي من سامسونج بدقة 200 ميحا بيكسل الذي يدعم هاتف Motorola X30 Pro في السوق الصيني مؤخراً، ومن المتوقع أن ينطلق Xiaomi 12T Pro بشكل رسمي خلال الربع الثالث من 2022.

المصدر: بوابه المتميز

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