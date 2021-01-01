تخطط هواوي للإعلان عن جهاز MatePad Pro 12.4 خلال الحدث القادم

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صورة الخبر: MatePad Pro 12.4
MatePad Pro 12.4

أشارت أحدث التقارير إلى خطط هواوي للإعلان عن جهاز MatePad Pro 12.4 اللوحي في حدث Mate 50 المقرر عقده خلال الفترة القادمة.

قدمت شركة هواوي خلال الفترة الماضية للأسواق جهاز MatePad Pro اللوحي بحجم 11 إنش، واليوم تؤكد أحدث التسريبات على أن هواوي تستعد لمنافسة سلسلة Xiaomi Pad 6 بإصدار جديد من جهاز MatePad Pro بحجم 12.4 إنش.

وتشير التوقعات إلى أن الجهاز يأتي بنفس مواصفات الإصدار الأصغر، لذا يدعم معدل تحديث 120Hz في شاشة OLED، أيضاً من المتوقع أن يأتي بسعة تخزين تصل إلى 512 جيجا بايت للنموذج الذي يدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi فقط، بينما يأتي النموذج الذي يدعم الإتصالات الخلوية بسعة 128 أو 256 جيجا بايت.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن MatePad Pro 12.4 ينطلق بالتحديث الجديد من نظام تشغيل HarmonyOS، كما أشارت بعض التسريبات إلى أن الجهاز اللوحي يتوفر للطلب المسبق بدءاً من 7 من سبتمبر.

المصدر: بوابه المتميز

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