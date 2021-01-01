تخطط آبل لتصنيع الهواتف القادمة في الهند

تخطط شركة "آبل" لبدء تصنيع جهاز "أيفون 14" في الهند بعد نحو شهرين من الإصدار الأولي للمنتج خارج الصين، مما يضيق الفجوة بين البلدين ولكن لا يغلقها تماما كما توقع بعض المراقبين.
تعمل الشركة مع الموردين لتكثيف التصنيع في الهند وتقصير التأخر في إنتاج "أيفون" من فترة "ستة إلى تسعة أشهر" النموذجية للإصدارات السابقة، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرج" عن أشخاص مطلعين على الأمر.
تبحث "آبل"، التي صنعت معظم جوالاتها في الصين منذ فترة طويلة، عن بدائل في ظل التصادم السياسي بين إدارة الرئيس شي جين بينج ونظيره الأمريكي جو بايدن، إلى جانب فرض الأولى عمليات إغلاق في جميع أنحاء البلاد أدت إلى تعطيل النشاط الاقتصادي.
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