تطرح مايكروسوفت أكبر تحديث لنظام تشغيلها الجديد «ويندوز 11»

تخطط شركة "مايكروسوفت" الأمريكية لطرح أكبر تحديث لنظام تشغيلها الجديد "ويندوز 11"، خلال الشهر المقبل.
يتضمن التحديث القادم عددا من التحسينات الجديدة، مثل تخصيص مجلدات التطبيقات في قائمة "البدء" (Start)، والسحب والإفلات إلى شريط المهام (Task Bar)، فضلا إيماءات اللمس والرسوم المتحركة الجديدة، وفقا لموقع "ذا فيرج".
كما يشمل التحديث الجديد لـ"ويندوز 11" ميزة "Live Captions"، وهي مثالية للأشخاص الصم أو ضعاف السمع أو أي شخص يريد إضافة تسميات توضيحية إلى الصوت تلقائيا، فضلا عن أداة "Voice Access" الجديدة، التي تسمح للأشخاص بالتحكم في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم باستخدام الأوامر الصوتية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!