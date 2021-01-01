تطرح مايكروسوفت أكبر تحديث لنظام تشغيلها الجديد «ويندوز 11»



ويندوز 11 ويندوز 11

تخطط شركة "مايكروسوفت" الأمريكية لطرح أكبر تحديث لنظام تشغيلها الجديد "ويندوز 11"، خلال الشهر المقبل.



يتضمن التحديث القادم عددا من التحسينات الجديدة، مثل تخصيص مجلدات التطبيقات في قائمة "البدء" (Start)، والسحب والإفلات إلى شريط المهام (Task Bar)، فضلا إيماءات اللمس والرسوم المتحركة الجديدة، وفقا لموقع "ذا فيرج".



كما يشمل التحديث الجديد لـ"ويندوز 11" ميزة "Live Captions"، وهي مثالية للأشخاص الصم أو ضعاف السمع أو أي شخص يريد إضافة تسميات توضيحية إلى الصوت تلقائيا، فضلا عن أداة "Voice Access" الجديدة، التي تسمح للأشخاص بالتحكم في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم باستخدام الأوامر الصوتية.

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كذلك يشهد التحديث على "وضع مظلم" جديد، وتخطيط أفضل بكثير يتضمن شريط أوامر جديد، ووضع كفاءة للحد من استهلاك التطبيقات للموارد.ومن المقرر أن تطرح "مايكروسوفت" تحديث الأكبر لـ"ويندوز 11"، في 20 سبتمبر المقبل.وأعلنت أخيرا تغيير اسم التحديث من "H222" إلى "Windows 11 2022 Update".