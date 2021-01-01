ذعر علماء الكونيات بعد إدعاءات زيف نظرية الانفجار العظيم

منذ أن تم اقتراح نظرية الانفجار العظيم لأول مرة في عام 1927 ، ظلت التفسير الرئيسي لكيفية بدء الكون.
تقترح النظرية أن الكون بدأ كنقطة واحدة فقط ، والتي تضخمت وتمتد على مدى 13.8 مليار سنة التالية لتصبح الكون الذي لا يزال يتوسع كما نعرفه اليوم.
عندما أطلقت ناسا تلسكوبها الفضائي جيمس ويب في المدار في ديسمبر ، كان من المأمول أن يساعد التلسكوب الفضائي الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار في كشف لغز ما حدث بعد الانفجار العظيم مباشرة.
هذا الأسبوع ، انتشرت ادعاءات على وسائل التواصل الاجتماعي بأن صور جيمس ويب تكشف زيف نظرية الانفجار العظيم وتبعث على "الذعر بين علماء الكونيات".
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