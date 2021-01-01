ذعر علماء الكونيات بعد إدعاءات زيف نظرية الانفجار العظيم

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

منذ أن تم اقتراح نظرية الانفجار العظيم لأول مرة في عام 1927 ، ظلت التفسير الرئيسي لكيفية بدء الكون.

تقترح النظرية أن الكون بدأ كنقطة واحدة فقط ، والتي تضخمت وتمتد على مدى 13.8 مليار سنة التالية لتصبح الكون الذي لا يزال يتوسع كما نعرفه اليوم.

عندما أطلقت ناسا تلسكوبها الفضائي جيمس ويب في المدار في ديسمبر ، كان من المأمول أن يساعد التلسكوب الفضائي الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار في كشف لغز ما حدث بعد الانفجار العظيم مباشرة.
هذا الأسبوع ، انتشرت ادعاءات على وسائل التواصل الاجتماعي بأن صور جيمس ويب تكشف زيف نظرية الانفجار العظيم وتبعث على "الذعر بين علماء الكونيات".

ومع ذلك ، فإن هذه الادعاءات ببساطة ليست صحيحة ، وتستند إلى بيانات وعروض أسعار خاطئة.

هذه المزاعم مستمدة من مقال نُشر في وقت سابق من هذا الشهر عن معهد الفنون والأفكار بقلم إريك لينر ، الذي تدعي مقالته أن الانفجار العظيم لم يحدث ، وتستشهد بالصور التي التقطها جيمس ويب كدليل.

ومع ذلك ، يرى فريق من العلماء أن لينر أخطأ في فهم البيانات المبكرة من جيمس ويب ليشير إلى أن علماء الفلك قلقون من أن نظرية الانفجار العظيم غير صحيحة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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