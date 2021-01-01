هل تكون السيارات ذاتية القيادة آمنة مثل الطائرات؟



السيارات ذاتية القيادة السيارات ذاتية القيادة

من المحتمل أن تتنقل المركبات ذاتية القيادة قريبًا على طرق بريطانيا، بعد أن أعلنت الحكومة عن خطط للسماح باستخدام السيارات والحافلات والشاحنات المزودة بميزات القيادة الذاتية على الطرق السريعة في عام 2023.



وستكون الميزات فقط مثل تقنية الحفاظ على المسار قانونية في البداية، مع السيارات ذاتية القيادة بالكامل - حيث يمكن لسائقي السيارات التحقق من رسائل البريد الإلكتروني أو مشاهدة التلفزيون خلف عجلة القيادة - غير مسموح بها حتى عام 2025.



رحب العديد من الخبراء برغبة الحكومة في تبني تكنولوجيا القيادة الذاتية، زاعمين أنها يمكن أن تحسن السلامة على الطرق وتربط المجتمعات بشكل أفضل.

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لكن النقاد شككوا في سلامة مثل هذه المركبات.ما الذي ستفعله تقنية القيادة الذاتية الجديدة بالفعل؟السيارات ذاتية القيادة هي مركبات قادرة على السير على الطريق دون سيطرة الإنسان.تعتمد هذه التقنية على عدة كاميرات وأشعة ليزر للكشف عن المدى للتنقل وتحديد المركبات والمشاة والعقبات الأخرى.هناك سيارات بها بعض ميزات القيادة الذاتية، مثل السيارات التي تصنعها شركة Tesla، موجودة بالفعل على طرق المملكة المتحدة، ولكن لا يمكن قيادتها إلا تحت إشراف شخص.ما هي مميزات السيارات ذاتية القيادة؟قال وزير النقل جرانت شابس: "من المحتمل أن تكون فوائد المركبات ذاتية القيادة هائلة.اضاف "نريد أن تكون المملكة المتحدة في طليعة تطوير هذه التكنولوجيا الرائعة."ذكر رئيس سياسة الطرق في RAC ، نيكولاس لايس ، أن السيارات ذاتية القيادة توفر إمكانية جعل طرقنا أكثر أمانًا وزيادة التنقل لأولئك الذين لا يستطيعون القيادة حاليًا ، بينما أكد رئيس AA إدموند كينج أيضًا على أهمية تحسين تنقل كبار السن وأقل حركة.بالنسبة للمناطق الريفية ، تتوقع وزارة النقل أن المركبات ذاتية القيادة يمكن أن تساعد الناس في المدن والقرى على الوصول إلى وسائل النقل العام الموجودة في الجوار.هل يمكن أن تكون السيارات ذاتية القيادة آمنة مثل الطائرات؟تتضمن خطط الحكومة "طموحًا للسلامة" للمركبات ذاتية القيادة لتكون آمنة مثل السائق البشري الكفء.وتقول إن هذا سيبلغ المعايير التي يجب الوصول إليها من أجل السماح للسيارات ذاتية القيادة بالسير على الطرق ، مع احتمال أن يواجه المصنعون عقوبات إذا لم يتم الوفاء بها.ومع ذلك، فإن تقريرًا صادرًا عن مركز أخلاقيات البيانات والابتكار (CDEI) - وهو هيئة خبراء حكومية تقود عملها على الابتكار الجدير بالثقة باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي - يدعي أن تكنولوجيا القيادة الذاتية يجب أن تكون أكثر أمانًا من السيارات العادية.ويرجع ذلك إلى أن الجمهور قد لا يتسامح كثيرًا مع الحوادث التي يُنظر إليها على أنها خطأ "شركات التكنولوجيا المجهولة الهوية أو اللوائح المتساهلة" - حتى لو كانت السيارات ذاتية القيادة ، في المتوسط ??، أكثر أمانًا من البشر.لذلك، يجب أن تكون السيارات ذاتية القيادة آمنة مثل القطارات أو الطائرات - حيث تتطلب زيادة في متوسط ??السلامة بمقدار 100 ضعف مقارنة بالسيارات التي يتم قيادتها يدويًا ، كما يحذر CDEI.وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن النتائج التي توصلت إليها الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة أن أنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية القيادة في الولايات المتحدة شاركت في ما يقرب من 400 حادث سيارة خلال 10 أشهر في الولايات المتحدة.ومن بين الحوادث الـ 392 المبلغ عنها في الفترة من 1 يوليو من العام الماضي إلى 15 مايو ، توفي ستة أشخاص وأصيب خمسة بجروح خطيرة. اشتملت العديد من حوادث الاصطدام على سيارات تسلا.هل سيكون السائقون مسؤولين عن الحوادث؟تقول الحكومة إن القوانين الجديدة ستجعل المصنّعين مسؤولين عن تصرفات السيارة عندما تكون القيادة الذاتية تحت السيطرة الكاملة ، مما يعني أن السائق البشري لن يكون مسؤولاً عن الحوادث.يمكن أن يشكل هذا سابقة على مستوى العالم ، حيث يمكن أن تظل المسؤولية في حالة حوادث المركبات ذاتية القيادة بمثابة منطقة رمادية.عندما قتلت مركبة اختبار أوبر ذاتية القيادة أحد المشاة في الولايات المتحدة في عام 2017 ، اتُهم عامل السلامة البشرية في السيارة بارتكاب جريمة قتل بسبب الإهمال بأداة خطيرة ، بينما لم تواجه أوبر أي تهم.وفي عام 2019 ، بعد حادث مميت في سيارة تسلا تعمل في الطيار الآلي ، كان السائق وليس تسلا هو من اتُهم بارتكاب جنايتين تتعلقان بالقتل غير العمد للسيارات مع الإهمال الجسيمبموجب خطط المملكة المتحدة ، سيظل المالك الفردي للسيارة ذاتية القيادة مسؤولاً عن تأمين السيارة ، والحفاظ عليها في حالة صالحة للسير على الطريق ، والإبلاغ عن الحوادث ، ووقوف السيارات ، والتأكد من ارتداء الأطفال لأحزمة الأمان.قبل إصدار القوانين الجديدة المتعلقة بالمركبات ذاتية القيادة ، أطلقت الحكومة استشارة حول "طموح السلامة" الخاص بالمركبات ذاتية القيادة لتكون آمنة مثل السائق البشري.ستساعد النتائج في تشكيل معايير تشغيل المركبات ذاتية القيادة على الطرق العامة ، بالإضافة إلى العقوبات المحتملة إذا لم يتم استيفاء هذه المعايير.رحب مركز أبحاث ثاتشام ، مركز أبحاث السيارات التابع لشركات التأمين على السيارات ، بطموح الحكومة لكنه حذر من الحاجة إلى `` الوضوح الكامل حول المسؤوليات القانونية للسائق '' ، إلى جانب الشفافية حول كيفية تسويق التكنولوجيا ، `` كيف يصف الوكيل الأنظمة عند تسليم المفاتيح وكيف يتواصل نظام القيادة الذاتية مع السائق.