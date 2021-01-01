تفعيل آداة "النقر الثلاثي" بهواتف آيفون



آيفون آيفون

يحتوي كل جهاز آيفون على آداة "النقر على الزر" المضمنة التي تجعل حياتك أسهل بكثير، إنه اختصار Apple في إعدادات إمكانية الوصول يسمى "النقر الثلاثي".



ووفقًا لموقع ذا صن، إذا يوجد في هاتف آيفون تقنية Face ID، فيمكن تشغيل ميزات معينة عن طريق النقر ثلاث مرات على الزر الجانبي.



من الممكن أيضًا القيام بذلك باستخدام زر الصفحة الرئيسية إذا كان جهاز iPhone الخاص بك يحتوي على زر.

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يمكنك تعيين الكثير من الميزات المختلفة إلى "النقرة الثلاثية" حسب احتياجاتك.للعثور على هذه التقنية الذكية لجهاز iPhone، انتقل إلى الإعدادات> إمكانية الوصول> اختصار إمكانية الوصول.ثم اختر الميزة التي تريدها أكثر.يمكنك أيضًا تغيير سرعة التنشيط للنقرات حتى لا تشتغل عن طريق الخطأ.يمكن استخدام الاداه لتنشيط وظيفة التكبير ، أو تشغيل الكاميرا المكبرة المدمجة في iPhone.ويمكنك أيضًا استخدامه لبدء تشغيل ميزة التحكم الصوتي التي تتيح لك استخدام جهاز iPhone بدون استخدام اليدين، إنها أيضًا طريقة رائعة للوصول إلى أصوات الخلفية.اداة خمس نقراتلا ينبغي الخلط بين اداة النقرات الثلاثية واداة النقرات الخمس المماثلة - وهي طريقة سريعة للاتصال بخدمات الطوارئ.انتقل إلى الإعدادات> طوارئ SOS لتشغيل هذه الميزة.ثم اضغط على الزر الجانبي أو العلوي خمس مرات لسحب شريط تمرير الطوارئ SOS.سيرسل iPhone موقعك الحالي إلى جهات اتصال الطوارئ وخدمات الطوارئ.وستتلقى جهات الاتصال أيضًا تحديثات إذا تغير موقعك، بعد ذلك، اسحب شريط تمرير الطوارئ لبدء المكالمة.