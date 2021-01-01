تكشف أستون مارتن عن سيارتها فانتاج V12 رودستر التي لن يمكن لأحد شرائها..



أستون مارتن أستون مارتن

كشفت أستون مارتن الإنجليزية مؤخرا عن سيارتها فانتاج V12 رودستر الجديدة، والتي تعتبر من فئة السيارات المكشوفة، لكن للأسف لن يتمكن أحد من شرائها على الإطلاق بعد هذا الكشف الرسمي عنها، وذلك لأن الشركة ذكرت أنها ستنتج منها 249 نسخة فقط تم بيعهم بالكامل.



وجرت العادة عند طرح مثل هذه السيارات الخاصة أن تنظم شركات السيارات اجتماعات خاصة مع عملائها المميزين حول العالم يتم من خلالها تقديم السيارات الجديدة المميزة قبل الكشف العالمي عنها، وعادة يتم بيع جميع النسخ المحدودة خلال هذه الاجتماعات الخاصة.



وكشفت الشركة عن مواصفات محرك هذه السيارة المكشوفة، وهو من فئة V12 ويتصل بشاحن توربيني مزدوج، وتبلغ سعته 5200 سي سي وقوته 5690 حصان وعزمه 753 نيوتن متر.