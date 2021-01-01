تعرف على القدرة الحصانية لسيارات شيفروليه الاس يو في 2022 في السعودية..بقوة تصل إلى 420 حصان..



شيفروليه الاس يو شيفروليه الاس يو

المربع نت – تتنافس الكثير من العلامات التجارية المختلفة للسيارات داخل المملكة العربية السعودية على تحقيق أعلى معدل مبيعات كل عام، لذا تعتمد كل شركة من الشركات المُصنعة على توفير أفضل السيارات من حيث الأداء والقوة والتجيهزات الحديثة، فضلًا عن الفئات السعرية المتعددة التي تتناسب مع كافة المستهلكين. وتعد العلامة الأمريكية شيفروليه واحدة من أهم الشركات التي تتمتع بشهر كبيرة وانتشار واسع داخل السوق السعودي منذ سنوات، لما توفره من أسطول سيارتها التي تتمتع بأفضلية كبيرة لدى المستهلكين داخل السوق المحلي.



وخلال المقالة التالية نستعرض لكم القدرة الحصانية لسيارات الاس يو في من العلامة الأمريكية شيفروليه موديل عام 2022 داخل السوق السعودي.



القدرة الحصانية لسيارات شيفروليه الاس يو في موديلات 2022

شيفروليه جرووف

شيفروليه

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تعد سيارة شيفروليه جرووف الكروس أوفر مدمجة الحجم، واحدة من أهم السيارات ضمن أسطول شيفروليه داخل المملكة، والتي ظهرت للمرة الأول عالمياً في معرض نيويورك للسيارات عام 2007، وكان الظهرو الأول لها داخل السوق السعودي عام 2021.. وتتوفر السيارة موديل 2022 مزودة بمحرك تنفس طبيعي، مكون من 4 أسطوانات، بسعة 1.5 لتر، ينتج قوة قدرها 110 حصان، مع عزم أقصى للدوران يصل إلى 147 نيوتن متر، متصل بناقل حركة CVT.شيفروليه كابتيفابقوة تصل إلى 420 حصان.. تعرف على القدرة الحصانية لسيارات شيفروليه الاس يو في 2022 في السعودية 2ظهرت سيارة الاس يو في متوسطة الحجم شيفروليه كابتيفا، للمرة الأولى في كولومبيا والصين عام 2018، وتتوفر داخل السوق السعودي موديل 2022 مزودة بمحرك مكون من 4 اسطوانات، تيربو، بسعة 1.5 لتر، ينتج قوة قدرها 148 حصان، مع عزم أقصى للدوران يصل إلى 230 نيوتن متر، متصل بناقل حركة CVT.شيفروليه بليزربقوة تصل إلى 420 حصان.. تعرف على القدرة الحصانية لسيارات شيفروليه الاس يو في 2022 في السعودية 3ظهرت سيارة الاس يو في متوسطة الحجم شفروليه بليزر، للمرة الأولى عالميًا في عام 1969، فيما تم تقديمها في يونيو 2018 كسيارة رياضية متعددة الاستخدامات كروس أوفر متوسطة الحجم بين فئة المدمجة و Traverse ثلاثي الصفوف بالحجم الكامل.. وتتوفر السيارة داخل السوق السعودي موديل 2022 مزودة بإصدارين من المحركات، هما كالآتي:المحرك الأول: مكون من 4 اسطوانات، تيربو، بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة قدرها 230 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 350 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 9 سرعات.المحرك الثاني: مكون من 6 اسطوانات V6، بسعة 3.6 لتر، ينتج قوة قدرها 308 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 365 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 9 سرعات.شيفروليه ترافرسبقوة تصل إلى 420 حصان.. تعرف على القدرة الحصانية لسيارات شيفروليه الاس يو في 2022 في السعودية 4كان الظهور الأول لسيارة ترافيرس الاس يو في ذات الدفع الرباعي، في معرض شيكاغو للسيارات عام 2009، وتتوفر داخل السوق السعودي مزودة بمحرك مكون من 6 اسطوانات V6، بسعة 3.6 لتر، ينتج قوة قدرها 310 حصان، مع عزم أقصى للدوران يصل إلى 361 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 9 سرعات.شيفروليه تاهوبقوة تصل إلى 420 حصان.. تعرف على القدرة الحصانية لسيارات شيفروليه الاس يو في 2022 في السعودية 5تتوفر سيارة الاس يو في شيفروليه تاهو موديل 2022 داخل السوق السعودي مزودة بمحرك مكون من 8 أسطوانات، بسعة 5.3 لتر، ينتج قوة قدرها 355 حصان، مع عزم أقصى للدوران يصل إلى 518 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات.شيفروليه سوبربانبقوة تصل إلى 420 حصان.. تعرف على القدرة الحصانية لسيارات شيفروليه الاس يو في 2022 في السعودية 6تتوفر سيارة شيفروليه سوبربان الاس يو في كاملة الحجم والأكبر في تشكيلة العلامة الأمريكية داخل السوق السعودي موديل 2022، مزودة بمحرك بنزين EcoTec3، مكون من 8 اسطوانات، بسعة 5.3 لتر، ينتج قوة قدرها 420 حصان، مع عزم أقصى للدوران يصل إلى 518 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات.