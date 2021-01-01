تزيح لامبورغيني الستار عن السيارة أوروس برفورمانتي متعددة الاستخدامات

كشفت أوتوموبيلي لامبورغيني عن طراز ’أوروس برفورمانتي الجديد كلّياً، والذي يشكّل معياراً جديداً لأداء ’القيادة المشوِّقة‘ للمركبات الرياضية متعدِّدة الاستعمالات (SUV) الفائقة، وذلك خلال فعالية The Quail, A Motorsports Gathering الخاصّة برياضات السيارات.
وتُعتبَر أوروس برفورمانتي النسخة الأحدث والأكثر تطوُّراً حتى هذا التاريخ من الناحية التقنية ضمن عائلة مركبة ’أوروس‘ الرياضية متعدِّدة الاستعمالات الفائقة، والتي تُعدّ الآن أسرع SUV إنتاجية في تسلُّق قمّة ’بايكس بيك‘ (Pikes Peak)، إذ سجّلت زمناً بلغ 10 دقائق و32.064 ثانية، كاسرة بذلك الرقم القياسي السابق لتسلُّق التلّة الشهيرة والذي حقّقته في العام 2018 مركبة ’بنتلي بنتايغا‘ (Bentley Bentayga) مع زمن 10 دقائق و49.902 ثانية.
تتميّز أوروس برفورمانتي بكونها ترفع المقاييس فيما يتعلّق بالمزايا الرياضية والأداء العالي، مع التأكيد على النواحي التصميمية التي تعكس قوّة ’أوروس‘ الجديدة على الطريق والحلبة والتضاريس غير المعبَّدة أيضاً.
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