تظهر كاديلاك سيليستك الكهربائية… مموهه في لقطات تجسسية

بعد الكشف عن السيارة في يوليو ، بدأت النماذج الأولية للسيارة سيليستك من كاديلاك في الظهور على الطريق ،وتصدرت كاديلاك المصورين الجاسوسين بإصدار صورها الخاصة التي تصور نسخة تجريبية من سيارة هاتشباك الكهربائية بالحجم الكامل.
Celestiq هو الرائد الحقيقي لعشاق كاديلاك الذين ينتظرون عقودًا من أجله ، وتشير الصور إلى سيارة ستبدو كبيرة وجريئة أثناء تجولها في الشارع.
وتستهدف كاديلاك أن تكون Celestiq جاهزة للبيع في عام 2024 كنموذج معلن في 2025.
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