تظهر كاديلاك سيليستك الكهربائية… مموهه في لقطات تجسسية



كاديلاك سيليستك كاديلاك سيليستك

بعد الكشف عن السيارة في يوليو ، بدأت النماذج الأولية للسيارة سيليستك من كاديلاك في الظهور على الطريق ،وتصدرت كاديلاك المصورين الجاسوسين بإصدار صورها الخاصة التي تصور نسخة تجريبية من سيارة هاتشباك الكهربائية بالحجم الكامل.



Celestiq هو الرائد الحقيقي لعشاق كاديلاك الذين ينتظرون عقودًا من أجله ، وتشير الصور إلى سيارة ستبدو كبيرة وجريئة أثناء تجولها في الشارع.



وتستهدف كاديلاك أن تكون Celestiq جاهزة للبيع في عام 2024 كنموذج معلن في 2025.

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و على الرغم من أننا نعرف بالفعل كيف ستبدو سيليستك ، فإن النموذج الأولي يحتوي على بعض الاختلافات، الأكبر هو مجموعة المرايا الجانبية التقليدية بدلاً من الكاميرات الخلفية الأقل حجماً في الطراز.على الرغم من أن التكنولوجيا قيد التقييم بالنسبة للولايات المتحدة ، إلا أنها ليست قانونية هنا ، ونتيجة لذلك ، سيكون لدى سيليستك ، على الأقل عند إطلاقها ، مرايا تقليدية.