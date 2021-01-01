تعلن إم جي موتور إنتاج نسخة متطورة كهربائية من Cyberster



Cyberster Cyberster

أكّدت إم جي موتور (MG Motor) من خلال بيانا رسمياً لها، أن العلامة التجارية بريطانية المنشأ سوف تقوم بتصنيع نسخة إنتاجية من سيارتها النموذجية المتطوّرة الكهربائية بالكامل Cyberster.



جاء ذلك من خلال نشر صور أولى لهذا الطراز العصري الجديد، حيث تنتمي Cyberster سيارة رياضية من بابين ومقعدين تم تطويرها بالارتكاز على الابتكار المشترَك ما بين المستخدِمين وشركة ’إم جي‘، وجرى عرضها للمرّة الأولى سنة 2021، وهي تجمع بين تراث علامة ’إم جي‘ العريق وخططها المستقبلية الطموحة.



وكان قد تم تطوير Cyberster بواسطة ’مركز تصميم سايك‘ (SAIC Design Center) الشهير، وهي تستمد الإلهام من سيارة MGB Roadster الكلاسيكية. وتتمتّع Cyberster بمظهر خارجي ذات ملامح مستقبلية، مع التركيز على العناصر الشبابية والدقّة والجرأة في العديد من النواحي. وفي المقدِّمة، فإن أبرز ما في التصميم هو الأضواء الأمامية، والتي يكمّلها التصميم النحيف للشبك والأبواب التي تعمل بنمط المقص.

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أما التصميم الخلفي، فيحصل على لمساته التصميمية من الفنون المعاصرة والعلم البريطاني، مما يمنح الجهة الخلفية للسيارة شكلاً وإحساساً فريدَين، فيما يعزّز الجناح الخلفي الملتفّ للأعلى القدرات الديناميكية للسيارة للحد الأقصى.قاد هذا المشروع البارز شاو جينغفنغ، المدير التنفيذي الدولي في ’مركز تصميم سايك‘. فهذا المشروع هو عبارة عن تعاوُن وثيق بين المستخدِمين والمصمّمين لدى ’إم جي‘، مع هدف طرح سيارة رودستر رياضية جديدة وتوفير تجربة سيارة شخصية تتوافق مع نمط الحياة. ولقد تحقَّق هذا الأمر عبر إنشاء ’إم جي‘ لمؤسَّسة ابتكار مشترَك هي الأولى من نوعها. وبعد الأخذ ضمن التصميم بآراء المستخدِمين وخبراء التصميم، تم ابتكار 25 عنصراً أساسياً و97 عنصراً فرعياً في السيارة بشكل مشترَك، مما ارتقى بتفاعُل العملاء وخيارات التخصيص إلى مستويات جديدة.حول هذا، قال توم لي، المدير التنفيذي لدى ’إم جي الشرق الأوسط‘: “كان من ضمن مشاريعنا وخطتنا دائما أخذ التراث البريطاني العريق للعلامة التجارية والتصميم الكلاسيكي وإحضارهم بلمسة حديثة كما تعكس سيارة Cyberster هذه الخطط حيث أنها بدأت كسيارة نموذجية وأصبحت حقيقة. و تجمع Cyberster الهوّة بين تاريخنا الغني وتوجُّهنا السريع نحو مستقبل التنقُّل حيث يسرنا المعرفة برغبة عملائنا تجاه تصاميمنا الكلاسيكية وإنني أتطلع إلى إحضارها للمنطقة عندما تجهز”.يُشار إلى أنه كان قد تم الكشف عن Cyberster للمرّة الأولى في 2021، ومن المقرَّر أن توفر مدى قيادة تبلغ حوالي 800 كلم، مع تمكين التسارُع من صفر إلى 100 كلم/س في أقل من ثلاث ثواني. كما ستضم السيارة ميّزة الترابُط بتقنية 5G وقمرة قيادة رياضية إلكترونية تم ابتكارها من خلال التعاوُن الوثيق بين ’إم جي‘ وBilibili للرياضات الإلكترونية. وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول السيارة الجديدة في وقت لاحق.