أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 أغسطس



أسعار الذهب أسعار الذهب

أسعار الذهب .. يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال مستهل التعاملات اليوم الأربعاء 24-8-2022، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".



أسعار الذهب

أسعار الذهب .. شهدت أسعار الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، استقرار في أسعار شراء وبيع الذهب، على مستوى جميع الأعيرة، وفقا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي" لـ أسعار الذهب .





الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1,069 جنيها للبيع و 1,075 جنيها للشراء.

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وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1,222 جنيها للبيع و 1,229 جنيها للشراء.سعر الذهب اليومووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 916 جنيها للبيع و 921 جنيها للشراء.وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 713 جنيها للبيع و 717 جنيها للشراء.سعر الذهب اليوم في مصرووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 8,552 جنيه للبيع و 8,600 جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي 37,995 جنيه للبيع 38,209 جنيه للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1,221,714 جنيه للبيع، و 1,228,571 جنيه للشراء.سعر مصنعية الذهب والدمغةوتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.أسعار الذهب اليوم فى مصرو تعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.صادرات الذهبوكشفت تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات عن ارتفاع صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال الأربعة أشهر الاولى “ يناير - أبريل ” 2022 بنسبة 99% لتسجل 693 مليون دولار في مقابل 348 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.