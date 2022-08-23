البنك المركزى : ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ31.9 مليار دولار



حسن عبدالله حسن عبدالله

أعلن البنك المركزى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2021- 2022 بمعدل 1.6%، لتسجل نحو 31.9 مليار دولار، مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020- 2021.



وأضاف، فى بيان، أمس، أن الفترة من إبريل حتى يونيو 2022 شهدت ارتفاع التحويلات بمعدل 3.0% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار، «مقابل 8.1 مليار خلال الفترة المناظرة»، لافتًا إلى أن تحويلات شهر يونيو 2022 سجلت نحو 2.8 مليار دولار، مقابل 2.9 مليار فى الشهر نفسه من العام الماضى.



وكان البنك المركزى أعلن أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول 11 شهرًا من العام المالى الماضى ارتفعت بنحو 2.1%، مقارنة بما كانت عليه فى نفس الفترة من عام 2020- 2021، وأضاف أن التحويلات سجلت نحو 29.1 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2021- 2022، مقابل نحو 28.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

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من جهته، قال أحمد شوقى، الخبير المصرفى، إن هناك زيادة فى معدل تحويلات المصريين، وأرجعها إلى ثقة العاملين بالخارج فى قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات فى ظل أزمات اقتصادية تمر بها دول العالم، موضحًا، فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أن معدل الفائدة على شهادات الإدخار فى القطاع المصرفى المصرى مرتفع مقارنة بعدد من الدول الأخرى، وبالتالى فإن هذه التحويلات ستكون وسيلة مناسبة للادخار والحصول على عائد مناسب من الإدخار.