سعر الدولار فى مصر اليوم الاربعاء 24-8-2022



سعر الدولار سعر الدولار

ترصد بوابة أموال الغد، أحدث تحركات سعر الدولار اليوم الاربعاء 24-8-2022 في البنوك المصرية، حيث سجل متوسط سعر الدولار بالبنك المركزي المصري أمام الجنيه 19.11 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنوك الحكومية



بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

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