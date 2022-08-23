بضغوط مبيعات أجنبية هبوط جماعى لمؤشرات البورصة للجلسة الثانية على التوالى

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صورة الخبر: البورصة المصرية
البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 684.967 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 10137 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 1901 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 12490 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 4104 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 2188 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3130 نقطة.

المصدر: اليوم السابع

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