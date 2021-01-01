اعرف الموعد المتوقع.. تطورات جديدة حول هاتف آيفون 14 أحدث إصدارات أبل..

يترقب عشاق التكنولوجيا في كافة أنحاء العالم، موعد الإعلان الرسمي لهاتف آيفون 14، بعد ظهور تسريبات جديدة لكافة التفاصيل الجديدة المتوقعة عن أحدث إصدارات شركة أبل العالمية، وفقا لما ذكره موقع «toms guide» التقني.
تطورات جديدة حول هاتف آيفون 14
أوضحت التسريبات الجديدة لهاتف آيفون 14، أنه من المتوقع إطلاق الإصدار الجديد يوم 7 سبتمبر المقبل، بالإضافة لوجود تشابه كبير مع إصدار iPhone 13، لكنه يحمل بعض المميزات والمواصفات المحسّنة.
وبالإضافة إلى أن آيفون 14 مقاس شاشته المتوقع 6.1 بوصة، فمن المحتمل أن يصدر جهاز iPhone 14 Max بحجم 6.7 بوصة، بينما طرازات iPhone 14 Pro تحتوي على كاميرا رئيسية محسّنة بدقة 48 ميجابكسل، وشريحة A16 Bionic.
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