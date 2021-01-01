اعرف الموعد المتوقع.. تطورات جديدة حول هاتف آيفون 14 أحدث إصدارات أبل..



آيفون 14 آيفون 14

يترقب عشاق التكنولوجيا في كافة أنحاء العالم، موعد الإعلان الرسمي لهاتف آيفون 14، بعد ظهور تسريبات جديدة لكافة التفاصيل الجديدة المتوقعة عن أحدث إصدارات شركة أبل العالمية، وفقا لما ذكره موقع «toms guide» التقني.



تطورات جديدة حول هاتف آيفون 14

أوضحت التسريبات الجديدة لهاتف آيفون 14، أنه من المتوقع إطلاق الإصدار الجديد يوم 7 سبتمبر المقبل، بالإضافة لوجود تشابه كبير مع إصدار iPhone 13، لكنه يحمل بعض المميزات والمواصفات المحسّنة.



وبالإضافة إلى أن آيفون 14 مقاس شاشته المتوقع 6.1 بوصة، فمن المحتمل أن يصدر جهاز iPhone 14 Max بحجم 6.7 بوصة، بينما طرازات iPhone 14 Pro تحتوي على كاميرا رئيسية محسّنة بدقة 48 ميجابكسل، وشريحة A16 Bionic.

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مواصفات آيفون 14 المتوقعةورغم التسريبات التي تشير إلى احتمالية الإعلان الرسمي عن هواتف آيفون يوم 7 سبتمبر، إلا أن موعد طرحها للبيع في الأسواق سيكون يوم 16 من الشهر ذاته، على أن يبدأ الحجز لشراء الهاتف بعد يومين فقط من الإعلان في مؤتمر أبل العالمي.ومن المتوقع أن يصل سعر هاتف iPhone 14 Pro للحصول على زيادة في الأسعار تبلغ حوالي 1099 دولارًا وقد يصل سعر iPhone 14 Pro Max إلى 1199 دولارًا، على أن يوفر مساحة تخزين تبدأ من 256 جيجابايت، بينما يصل جهاز iPhone 14 عند 799 دولارًا.ولا يتوقع دعم Touch ID لأي من طرازات iPhone 14، ولن يكون هذا مؤثرًا بقدر ما توقع عشاق هواتف آيفون، فقد قامت أبل بذلك حتى يتمكن Face ID من التعرف على المستخدم حتى عندما يرتدي قناعًا، لإنه يعمل بشكل جيد، مما يعني أن أبل ربما تجاوزت الاعتماد على بصمات الأصابع.