طاقم طائرة ينام أثناء التحليق ويتجاوز نقطة الهبوط..نجت من كارثة محققة..



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

في واقعة غريبة، وجديدة من نوعها، شعر طياران بالنعاس أثناء إحدى الرحلات الجوية، وناما بالفعل قرابة الساعتين، ولم يهبطا في المكان والموعد المحدد، وكاد الأمر أن يتسبب في كارثة كبيرة.



واكتشف الأمر برج مراقبة الحركة الجوية وذلك بعد تأخر وصول الطائرة، وعدم هبوطها في المطار، وعدم التمكن من الوصول إلى الطياران، واستيقظ الطياران على جهاز الإنذار الموجود على متن الطائرة، وقالت شركة الطيران إنها أوقفتهما عن العمل وهما الآن على ذمة التحقيق، ولم يدلوا إلى الآن بأى تصريحات أو تفسير لهذة الواقعة الغريبة.



ووفقًا لصحيفة «نيويورك تايمز»، أن اثنين من الطيارين في أكبر شركة طيران في أفريقيا كانا نائمين وفقدا مكان الهبوط أثناء تحليقهما في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس الإثنين. وتتبع الطائرة الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز بوينج 737-800 تحركت من الخرطوم، عاصمة السودان، ثم ورد أنهما ناما على ارتفاع 37 ألف قدم ولم تتمكن المراقبة الجوية من الوصول إليهما، وفقًا لتقرير صادر عن شركة طيران هيرالد.

قد يعجبك أيضا...

تجاوزت الطائرة نقطة الهبوط، وبعد ما يقرب من 30 دقيقة قاما بمناورة الطائرة من أجل الهبوط الآمن.وقالت الخطوط الجوية الإثيوبية في بيان لها: «أفراد الطاقم المتورطين تم إيقافهم عن العمل لحين التحقيق معهم، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بناء على نتيجة التحقيق».وكانت رحلة الركاب متجهة إلى أديس أبابا من الخرطوم، وهو طريق يستغرق حوالي ساعتين، ولم يتضح عدد الركاب الذين كانوا على متنها، لكن طائرة بوينج 737-800 تتسع لما يصل إلى 189 راكبًا حسب التصميم.وقال أليكس ماتشيراس، خبير الطيران: «إجهاد الطيارين لا يزال منتشرًا ويشكل خطرًا كبيرًا على السفر الجوي».وأضاف ماتشيراس في تغريدة له على تويتر: «هذه الواقعة تعد مناسبة للتذكير بأن إرهاق الطيار منتشر وأمر خطير قد يؤدي لكوارث، وهي مشكلة عبر نطاق شركات الطيران حول العالم، وتشكل تهديدًا كبيرًا للسلامة الجوية».