طاقم طائرة ينام أثناء التحليق ويتجاوز نقطة الهبوط..نجت من كارثة محققة..

في واقعة غريبة، وجديدة من نوعها، شعر طياران بالنعاس أثناء إحدى الرحلات الجوية، وناما بالفعل قرابة الساعتين، ولم يهبطا في المكان والموعد المحدد، وكاد الأمر أن يتسبب في كارثة كبيرة.
واكتشف الأمر برج مراقبة الحركة الجوية وذلك بعد تأخر وصول الطائرة، وعدم هبوطها في المطار، وعدم التمكن من الوصول إلى الطياران، واستيقظ الطياران على جهاز الإنذار الموجود على متن الطائرة، وقالت شركة الطيران إنها أوقفتهما عن العمل وهما الآن على ذمة التحقيق، ولم يدلوا إلى الآن بأى تصريحات أو تفسير لهذة الواقعة الغريبة.
ووفقًا لصحيفة «نيويورك تايمز»، أن اثنين من الطيارين في أكبر شركة طيران في أفريقيا كانا نائمين وفقدا مكان الهبوط أثناء تحليقهما في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس الإثنين. وتتبع الطائرة الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز بوينج 737-800 تحركت من الخرطوم، عاصمة السودان، ثم ورد أنهما ناما على ارتفاع 37 ألف قدم ولم تتمكن المراقبة الجوية من الوصول إليهما، وفقًا لتقرير صادر عن شركة طيران هيرالد.
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