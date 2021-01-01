5 نصائح لتلافي الآثار السلبية لالتهاب المفاصل..«لم يفت الأوان»..



التهاب المفاصل التهاب المفاصل

يعاني كثيرون من آلام التهاب المفاصل حول العالم، فأشارت أحدث الإحصائيات إلى أن 10 ملايين شخص داخل المملكة المتحدة فقط يعانون من مثل هذه الحالات، التي تتمثل في الشعور بآلام، تظهر مع تقدم العمر بحسب تنويه أطباء.



كما ذكرت الطبيبة جيل جينكيلز، بحسب ما نقلته عنها صحيفة «إكسبريس»، أن هشاشة العظام هي أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعًا في المملكة المتحدة، فيعاني منها ما يقرب من 9 ملايين شخص.



بالنسبة للمفاصل، تبدأ المشكلات فيه بضعف الغضروف الناعم به، مما يجعل الحركة أكثر صعوبة وينتهي الحال إلى الشعور بآلام وتصلب، وهو ما ينال من اليدين والركبتين والعمود الفقري والوركين، ويحدث عادة بعد بلوغ سن الأربعين.

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رغم حتمية المعاناة من مثل هذه المشاكل، إلا أن «جينكلز» نوهت بإمكانية تجاوز هذه الأعراض: «لم يفت الأوان أبدًا لتحسين صحة المفاصل».ومن ثم، قالت الطبيبة: «المفاصل الصحية ضرورية لحياة صحية، وفي حين أن بعض التدهور أمر لا مفر منه مع تقدمنا ??في السن، هناك كثير من الأشياء التي يمكن القيام بها لحماية مفاصلنا وتقليل المشكلات الصحية مع تقدمنا ??في العُمر».وأضافت: «اتخاذ خطوات لتقليل الوزن والالتهابات، وتحسين مستويات النشاط والوضعية لن يساعد فقط في حماية مفاصلك وإثباتها في المستقبل، بل سيؤدي أيضًا إلى تحسينات ملحوظة في الصحة والرفاهية في جميع المجالات».وأردفت الطبيبة: «قد يكون من الصعب الحفاظ على نشاطك عندما تتعرض لإصابة أو تعاني من ألم مزمن من التهاب المفاصل ومشاكل المفاصل الأخرى».على نفس الخط، حرص زميل «جينكليز»، المدرب كريس روكستون، على توجيه 5 نصائح، من شأنها معالجة التهاب المفاصل في بداياتها وقبل تفاقم الوضع.وعدد «كريس» نصائحه الـ5 كالآتي:. تدريباتعليك المواظبة على أداء أي نوع من التمارين الرياضية التي من شأنها أن تحافظ على حركة مفاصلك، لكن من الأفضل مزجها وتنويعها لتحريك أجزاء مختلفة من الجسم.ونوه «كريس» بان أفضل التمارين تتمثل في السباحة، والمشي، وغيرهما.مع ذلك ، إذا كنت تعاني من آلام المفاصل، فلا تتوقف عن الحركة لأن هذا قد يزيد الأمور سوءًا.بجانب التدريبات، يُفضل الحفاظ على العلاجات الموصوفة من الأطباء، فما على الشخص سوى الحرص على وضع المنتجات الموضعية المضادة للالتهابات.. نظام غذائيينصح «كريس» بضرورة تناول نظام غذائي مضاد للالتهابات، على أن يكون مكونًا من الخضار والفواكه والبذور والفاصوليا والبقول والأسماك الزيتية، بما يمهد تخفف الالتهاب ويساعد على حماية المفاصل في مستقبلًا.كما يفضل التقليل من الأطعمة المعالجة، لوجود ترجيحات بأنها سببًا في تعزيز التهابات المفاصل.. طريقة الجلوسوجه «كريس» بضرورة مراقبة الشخص لوضعيته سواءً كان جالسًا على مكتب أو على أريكة أو في السيارة، كما أشار إلى ضرورة مكتب الحاسب الآلي مرتب بشكل مناسب ومريح.وتابع «كريس»: «تأكد من أن مقاعد سيارتك مضبوطة وفقًا لطولك. قم من مكتبك كل ساعة على الأقل وتمدد.. توازن الجسميفضل في مثل هذه الامور مراقبة توازن الجسم، فكل ما على الشخص، بحسب «كريس» الوقوف على ساق واحدة بالتناوب لأطول فترة ممكنة أو لدقيقة إلى دقيقتين لكل ساق، بما يضمن تحسين التوازن وتقوية مفاصل الكاحل.وأوضح «كريس» أن التوازن الجيد يقلل من خطر السقوط، الذي يمكن أن يؤدي إلى إصابة المفاصل.. فقدان الوزن الزائديسبب الوزن الزائد ضغطًا على المفاصل، التي تتحمل بمفردها حجم الجسم، بينما تحفز الأنسجة الدهنية الزائدة الالتهاب في جميع أنحاء الجسم.وعليه، نصح «كريس»: «إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فقلل منها والتزم بتناول الوجبات الخفيفة الصحية مثل الفاكهة أو البذور أو الزبادي أو الخضار النيئة».