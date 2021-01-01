أحمد مرتضى يوضح حقيقة استمرار فيريرا مع الزمالك

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صورة الخبر: فيريرا
فيريرا

نفى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الأنباء التي ترددت مؤخراً عن عدم استمرار جيسوالدو فيريرا المدير الفني للنادي في تدريب الفريق.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات عبر قناة "تن": "أنا لست مسؤولاً عن ملف الكرة ولكن أمير مرتضى هو المسؤول على هذا الملف، ولا استطيع الحديث عن الصفقات أو العائدين من الإعارة والموسم لم ينته بعد".

واختتم: "أنباء عدم تجديد فيريرا واستمراره مع الزمالك إشاعة، ولماذا يرحل عن الزمالك؟ وان شاء الله يستمر مع الفريق، وهذا الرجل أثبت أنه مختلف خلال هذا الموسم".

جدير بالذكر أن فيريرا قاد الزمالك للتتويج ببطولة الدوري المصري لهذا الموسم للمرة الـ14 في تاريخ النادي.

المصدر: يلا كورة

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