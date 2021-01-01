هيخليك شباب على طول .. شرب الماء والشاى الأخضر



شرب الماء والشاى الأخضر شرب الماء والشاى الأخضر



على الرغم أن الشيخوخة أمر لا مفر منه، إلا أن هناك العديد من العادات الصحية التى يمكن أن تساعد فى الحفاظ على المظهر الشاب إذا تم القيام بها باستمرار، مثل شرب الشاى الأخضر الغنى بمضادات الأكسدة التى تساعد فى القضاء على التجاعيد والحفاظ على صحة الجلد، وفى التقرير التالى نوضح أهم العادات التى يجب اتباعها للحفاظ على مظهر شاب، وفقا لما نشره موقع eatthis.







النظام الغذائى

الأنظمة الغذائية على غرار البحر الأبيض المتوسط، التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون النباتية الصحية، يمكن أن تساعد الدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة فى الحفاظ على مظهر أصغر سنا بسبب مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والدهون الصحية المضادة للالتهابات ومحتوى الماء العالي.

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الشاى الأخضريلعب الشاى الأخضر دورا مهما فى جودة نومنا، وهو جانب مهم للحفاظ على المظهر الشبابى، كما أنه يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والإنزيمات التى تساعد فى القضاء على التجاعيد عن طريق الحفاظ على الجلد ضد تكسر الكولاجين والإيلاستين .قلل من تناول الملح والسكريتسبب السكر فى فقدان ليونة الجلد وتقليل كفاءة الكولاجين والبروتينات الأخرى التي تساعد في الحفاظ على بشرتنا ومظهرها الشاب، ويمكن أن يكون الملح أيضًا ضارًا لأنه يجفف خلايانا بشكل طبيعى عندما نتناول المزيد والمزيد منه.الإقلاع عن التدخينلا يزيد التدخين من خطر الإصابة بسرطان الرئة فحسب بل يساهم أيضًا فى الشيخوخة، فالتدخين يقلل من الكولاجين والإيلاستين، وهما بروتينان ضروريان للحفاظ على بشرة شابة.مصل فيتامين سىفيتامين C هو أحد مضادات الأكسدة القوية، فهو يساعد في مكافحة الجذور الحرة وأضرار أشعة الشمس، كما يحفز فيتامين C إنتاج الكولاجين، وهو البروتين الذى يمنح بشرتك بنية ومرونة، لهذا السبب فإن استخدام مصل فيتامين سي يمكن أن يساعد في منع تكوين الخطوط الدقيقة والتجاعيد والجلد المترهل.شرب الماءيمكن أن يؤثر الجفاف على مرونة بشرتك والقدرة على التمدد والعودة إلى شكلها الأصلى، وللحفاظ على مرونة بشرتك الطبيعية، وإبعاد التجاعيد غير المرغوب فيها فإن شرب الماء مهم للغاية .الكريم الواقى من الشمسالأشعة فوق البنفسجية من الشمس من الأسباب الرئيسية للتجاعيد وعلامات الشيخوخة الأخرى، احمِ بشرتك من خلال وضع واقٍ من الشمس بمعامل حماية 30 أو أعلى.