يشاهدان تتويج الزمالك .. إبراهيما نداى وزكريا الوردى في استاد القاهرة



زكريا الوردى زكريا الوردى



تواجد السنغالى إبراهيما نداى، والمغربى زكريا الوردى صفقتى الزمالك الجديدتين فى مدرجات استاد القاهرة، لمشاهدة مباراة الفريق الأبيض والاتحاد السكندرى، التى تجمعهما حاليًا ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.



وحرص نداى وزكريا الوردى على التواجد فى استاد القاهرة لحضور مراسم استلام الفارس الأبيض درع الدورى للموسم الحالى 2021/ 2022، بعدما توجوا به رسميًا.



ويتواجد نداى والوردى فى القاهرة من أجل الخضوع للكشف الطبى وانهاء إجراءات انضمامهما لصفوف الزمالك فى الميركاتو الصيفى المقبل.

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