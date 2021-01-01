يشاهدان تتويج الزمالك .. إبراهيما نداى وزكريا الوردى في استاد القاهرة

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صورة الخبر: زكريا الوردى
زكريا الوردى


تواجد السنغالى إبراهيما نداى، والمغربى زكريا الوردى صفقتى الزمالك الجديدتين فى مدرجات استاد القاهرة، لمشاهدة مباراة الفريق الأبيض والاتحاد السكندرى، التى تجمعهما حاليًا ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص نداى وزكريا الوردى على التواجد فى استاد القاهرة لحضور مراسم استلام الفارس الأبيض درع الدورى للموسم الحالى 2021/ 2022، بعدما توجوا به رسميًا.

ويتواجد نداى والوردى فى القاهرة من أجل الخضوع للكشف الطبى وانهاء إجراءات انضمامهما لصفوف الزمالك فى الميركاتو الصيفى المقبل.

أحرز إبراهيم حسن لاعب الاتحاد السكندري هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 44، بعد ما استغل خروج محمد عواد حارس مرمي الزمالك عن مرماه، ليحرز هدفا مميزا من نصف الملعب.

يدخل الزمالك بطل الدورى المباراة محتلًا المركز الأول برصيد 75 نقطة، حصدها الفريق الأبيض بعد 31 مباراة، فاز فى 24 مباراة، وتعادل فى 3 مباريات وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 60 هدفاً واستقبلت شباكهم 26، فيما يحتل زعيم الثغر المركز الـ12 برصيد 36 نقطة، بعدما فاز في 9 وتعادل في مثلها وخسر 13.

المصدر: youm7

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