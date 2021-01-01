عقب التتويج باللقب الـ14 في تاريخه .. شاهد الزمالك يتسلم درع الدورى

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قام جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، بتسليم درع بطولة الدورى المصرى الممتاز الى مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عقب تتويج الفريق الأبيض باللقب للمرة الـ14 في تاريخة .

وتعادل الزمالك مع الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما ، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأحرز ابراهيم حسن لاعب الاتحاد السكندري هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 43 ، بعد ما استغل خروج محمد عواد حارس مرمي الزمالك عن مرماه ، ليحرز هدف مميز من نصف الملعب ، فيما تعادل للزمالك محمود الونش في الدقيقة 74 .

المصدر: youm7

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