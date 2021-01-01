صيف 2022 .. 4 اتجاهات للنظارت الشمسية تجعلكى أكثر جاذبية

بالتأكيد أي شخص يحب أن يظهرفى أفضل صورة وأن يكون بشكل أنيق وجذاب، سواء بالملابس أو تسريحة الشعر أو حتى ارتداء النظارات التي تكون مناسبة ومعبرة عن شخصيته..
وكما يهتم بجودة الملابس ذات المظهر الأنيق، والجوارب التي تكون طبيعية، فالنظارات الشمسية يجب اختيارها بعناية، سواء عن طريق الإطار أو لون العدسات أو شكلها الجذاب الذى يذكى الشعور بالثقة، لأنها مفيدة لحماية البشرة من أشعة الشمس، النظارت مستوحاة من الإطلالات القديمة والسبعينيات، وفقاَ لموقع"thezoereport".
نظارات مشرقة وجرئية
الألوان الزاهية والجريئة يكون لها تأثيرعلى الحالة المزاجية، ويزيد من الثقة بالنفس، ومن الطبيعى تجربة الإطارات والعدسات الجريئة والملونة، وارتدائها على أي ملابس يعطى جاذبية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!