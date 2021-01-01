صيف 2022 .. 4 اتجاهات للنظارت الشمسية تجعلكى أكثر جاذبية

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اتجاهات للنظارت الشمسية


بالتأكيد أي شخص يحب أن يظهرفى أفضل صورة وأن يكون بشكل أنيق وجذاب، سواء بالملابس أو تسريحة الشعر أو حتى ارتداء النظارات التي تكون مناسبة ومعبرة عن شخصيته..

وكما يهتم بجودة الملابس ذات المظهر الأنيق، والجوارب التي تكون طبيعية، فالنظارات الشمسية يجب اختيارها بعناية، سواء عن طريق الإطار أو لون العدسات أو شكلها الجذاب الذى يذكى الشعور بالثقة، لأنها مفيدة لحماية البشرة من أشعة الشمس، النظارت مستوحاة من الإطلالات القديمة والسبعينيات، وفقاَ لموقع"thezoereport".

نظارات مشرقة وجرئية
الألوان الزاهية والجريئة يكون لها تأثيرعلى الحالة المزاجية، ويزيد من الثقة بالنفس، ومن الطبيعى تجربة الإطارات والعدسات الجريئة والملونة، وارتدائها على أي ملابس يعطى جاذبية.

نظارات عدسات ملونة
ارتداء نظارة ذات عدسات ملونة اتجاهاً ملون أخر، وهو يناسب أي مزاج أو أي ذوق، وارتداء العدسة ذات اللون الأصفر العسلى أو العدسة ذات اللون الأزرق المتدرج هي تجربة ممتعة ورائعة، أكثر من استخدام اللون الرمادى أو الأزرق.

نظارات ذات شكل معمارى
النظارات ذات الشكل المعمارى هي في الغالب الأحدث، سواء كانت مستوى من الرياضية أو تصميمات العالم الافتراضى التي تليق بالميتافيرس، وتضيف الأشكال المعمارية حداثة على النظارات الشمسة المستطيلة والمثلثة.

نظارات شيك
الأطارات المعدنية الصغيرة، والتصميمات الخالية من الحواف المغمورة بالألوان رائعة، وهى نظارات شمسية مستوحاة من ماتريكس، وهى تعطى مظهر جذابة وإطلالة رائعة وأنيقة.

المصدر: موقع"thezoereport"

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