امتحانات الدبلومات الفنية دور ثان 2022 .. التعليم تعلن رابط النتيجة



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية دور ثان 2022 ، وذلك من خلال الرابط:





واعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني 2021/2022، بنسبة نجاح (91.27%).



ووجه وزير التربية والتعليم الشكر لجميع كوادر التعليم الفنى والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد صادق طوال العام الدراسي، مشيدًا بنجاح التعليم الفنى فى الإلتزام بتحقيق الإنجازات المخططه وفق استراتيجية تطوير التعليم الفني، وبمشاركة ممثلي سوق العمل ومقيمي وزارة التربية والتعليم فى تقييم الطلاب دارسى البرامج الدراسية المطوره على منهجية الجدارات المهنية المطلوبة فى سوق العمل.



وأشار الوزير إلى الاستغلال الأمثل للتعليم الفنى لما لديه من مقدرات وما تم بناؤه من قدرات فى تقديم شرح إضافى للمناهج والدروس On-Line من خلال تخصيص قناة مصر للتعليم الفنى لتقديم شرح لجميع برامج التعليم الفنى فقط بمعدل 11 ساعه يوميًا، وإنشاء 6 قنوات للتعليم الفنى على YouTube لشرح المقررات والمراجعات، وإنشاء وتفعيل منتديات قطاع التعليم الفنى لتوفير روابط شرح للدروس والتواصل مع الطلاب، وكذلك تفعيل قنوات التعليم الفنى بالمديريات التعليمية، وصفحات التواصل الخاصة بالمدارس الفنية وبالجهود الجارية حاليًا لتحميل المواد التعليمية على منصة التعليم الفنى على موقع الوزارة.



وأشاد الوزير بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة كل من الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية للدبلومات الفنية خلال الفترة من 30 يوليو إلى 11 أغسطس 2022 والتي تقدم لها 220 ألف طالب وطالبة وأشرف عليها 34 ألف معلم، فى 447 لجنة والتى مرت بسلام دون تسجيل لأي حالة إصابة أو إشتباه بفيرس كورونا.



وأوضح الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لها سمات خاصة حيث تتعدد مسميات الشهادات بها لتصل الى عدد 22 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات (صناعي – زراعى – تجارى – فندقي)، ووجود نظامين للدراسة (3سنوات - 5 سنوات)، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة (دراسة نظامية – دراسة بنظام التعليم المزدوج – دراسة بنظام الإعداد المهنى).



وأعلن الدكتور مجاهد أهم سمات النتيجة كالآتى:

نظام 5 سنوات: حضر عدد 3430 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 96.79 % بانخفاض مقداره 0.51 % عن العام السابق.



نظام 3 سنوات: حضر 180580 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 92.01% بزيادة مقدارها 0.20% عن العام السابق.



نظام 3 سنوات - التعليم والتدريب المزدوج: حضر عدد 2615 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 95.14 % بانخفاض مقداره 0.22 % عن العام السابق.



نظام 3 سنوات: برامج مطورة وفق منهجية الجدارات – حضر عدد 2675 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 95.10% (بمشاركة ممثلي سوق العمل فى عملية التقييم).



التكنولوجيا التطبيقية نظام 3 سنوات: حضر عدد 380 طالب (3 شهادات) بنسبة نجاح 100%.



نظام 3 سنوات - إعداد مهني: حضر عدد 32609 طالب (3 شهادات) بنسبة نجاح 86.44% بزيادة مقدارها 3.06 % عن العام السابق.

