وزارة القوى العاملة تصدر بيان بشأن معلومات حول استغناء الكويت عن العمال المصريين

نفت وزارة القوى العاملة في مصر، اليوم الثلاثاء، ما يتردد بشأن الاستغناء عن العمالة المصرية في الكويت، عقب قرار خطة بـ"تكويت" العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية الكويتية.
وأكد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لأوضاع المصريين العاملين بالخارج، وأنه يتابع ما يتردد من شائعات وأرقام مغلوطة حول العمالة المصرية في الكويت، موضحاً أنه تلقى تقريرا من رئيس مكتب التمثيل العمال بدولة الكويت أحمد إبراهيم، والذي أوضح فيه أنه القرار الصادر عن وزارة الدولة للشؤون البلدية بالكويت قد سبق صدور نفس القرار في عام 2017 وعام 2020 بشأن "تكويت" العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن ترحيل عدد من العمالة المصرية لا تمت للواقع بصلة، وأن هذا القرار سيؤثر على العاملين الوافدين للعمل بوزارة الدولة للشؤون البلدية وما يتبعها من إدارات فقط لا غير، موضحا أن البيانات الرسمية الواردة في التقرير تفيد أن عدد العاملين المصريين بالقطاع الحكومي بدولة الكويت لا يتخطى 31 ألف عامل مصري، وأن العاملين منهم بوزارة الدولة لشئون البلدية وإداراتها لا يتعدى ألف عامل، ولن يتأثر جميعهم بالسلب، وانما سيتأثر فقط من يعمل بالوظائف الإدارية التي سيتم "تكويتها" وفقا للقرار.
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