علامات تكشف أن حبيبك لا يثق بك



علامات تقول إن الحبيب لا يثق بك علامات تقول إن الحبيب لا يثق بك

الثقة هى أحد الجوانب الأساسية لأى علاقة مهما كانت، خاصة إذا كانت رومانسية، فبدونها لا يوجد أى تفاعل ولا اتصال، وقد يصعب إرجاع علاقتكما من جديد، وهناك علامات تقول إن الحبيب لا يثق بك، من السلوكيات التى قد تحدث ومن العبارات التى قد يتلفظون بها، لذا يستعرض "اليوم السابع" أبرز هذه العلامات وفقاً لموقع "bestlifeonline" كما يلي:







البحث فى تليفونك

البحث فى رسائلك النصية أو سجلات الهاتف أو رسائل البريد الإلكترونى أو الرسائل المباشرة أو بيانات الموقع، علامة على أن علاقتك قد تفتقر إلى الثقة، إذا قام حبيبك بذلك، فمن الجدير إجراء محادثة جادة حول سبب شعوره بضرورة البحث فى هاتف لا يخصه، لأن السلوك يمكن أن يشير إلى أنه لا يثق بك بشكل كبير.

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يتابع تحركاتك بشكل مزعجإذا كان حبيبك يهاجمك باستمرار بأسئلة حول مكان وجودك ومعارفك وخططك المستقبلية، فقد يفعل ذلك لأنه لا يثق بك أو يعتقد أنك قد تخونيه، فحاول ألا تغير مسارك الذى اعتدت عليه فجأة، لكى لا يشعر بأنك تفعل شيئا دون علمه.يتمنى لك الخطأعند الحديث معه تجده يركز في استخراج كلمات من حديثك لتدينك بالخطأ، ويزيد من الأسئلة بنفس المعنى ليلاحظ اختلاف إجابتك، فهى مرحلة متأخرة من انعدام الثقة.يشعر بعدم الارتياح عندما تتواصل اجتماعيًا بدونهإذا كان قضاء ليلة مع الأصدقاء يثير قلق شريك حياتك، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب عدم ثقته بك تمامًا، فإذا أصر حبيبك وشريك حياتك على البقاء معك عندما تريد قضاء بعض الوقت مع أصدقائك، فهو يشعر بالقلق مما يحدث عندما لا يكون موجودًا، فحاول ألا تتواجد في اجتماعات هامة واحتفالات بدونه لكي لا تزيد القلق فيما بينكما.