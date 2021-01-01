علامات تكشف أن حبيبك لا يثق بك

الثقة هى أحد الجوانب الأساسية لأى علاقة مهما كانت، خاصة إذا كانت رومانسية، فبدونها لا يوجد أى تفاعل ولا اتصال، وقد يصعب إرجاع علاقتكما من جديد، وهناك علامات تقول إن الحبيب لا يثق بك، من السلوكيات التى قد تحدث ومن العبارات التى قد يتلفظون بها، لذا يستعرض "اليوم السابع" أبرز هذه العلامات وفقاً لموقع "bestlifeonline" كما يلي:
البحث فى تليفونك
البحث فى رسائلك النصية أو سجلات الهاتف أو رسائل البريد الإلكترونى أو الرسائل المباشرة أو بيانات الموقع، علامة على أن علاقتك قد تفتقر إلى الثقة، إذا قام حبيبك بذلك، فمن الجدير إجراء محادثة جادة حول سبب شعوره بضرورة البحث فى هاتف لا يخصه، لأن السلوك يمكن أن يشير إلى أنه لا يثق بك بشكل كبير.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!