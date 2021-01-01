اعرفى تنفذيه إزاى .. المانيكير الإيطالى أحدث تريندات طلاء الأظافر



المانيكير الإيطالى المانيكير الإيطالى



كل فتاة تريد أن تصبح أنيقة ومواكبة للموضة، وتحب اتباع صيحات الموضة المختلفة، من تسريحات الشعر، وموضة الملابس، والمكياج، وحتى لون طلاء الأظافر، والاهتمام بالأظافر لا يقل أهمية عن الأهتمام بالأزياء والمكياج، لأنه يعطى انطباعا جيدا بالأناقة والرقى.



فإذا كنتِ من المهتمات بأحدث موضات طلاء الأظافر، من المهم أن تتعرفى على أحدث تريندات طلاء الأظافر وهو المانيكير الإيطالى، وهو المفضل لدى فنانى الأظافر فى الوقت الحال، لأنه يجعل الأظافر القصيرة تبدو بمظهر أطول بشكل عام، وفقاً لموقع مجلة "vogue".





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ما هو المانيكير الإيطالى؟المانيكير الإيطالي هو طلاء الأظافر بطريقة معينة بحيث تعطى الوهم أن الأظافر طويلة بشكل أكبر أو أكثر استطالة، ويتم استخدامه في أغلب الوقت مع عمليات تجميل الأظافر الكلاسيكية بالألوان الكاملة، أو المطلية، وهو الاقتراب من الجلد بشكل كبير دون لمس الجلد، وترسم خطاً رأسياً حول الأظافر، مع ترك مسافة صغيرة بين حافة جدار الأظافر واللون.وإذا كان المفضل هو استخدام لون ظل واحد فيمكن استخدام الطريقة الإيطالية أيضاَ، عكس المانيكير الفرنسى الكلاسيكى الذى يرسم هلال على طرف الأظافر، فإن الشكل الإيطالى يبدأ فى منتصف الطريق نحو أعلى الأظافر على كلا الجانبين الأيسر والأيمن، لعمل شكل "U".ويوجد طريقة أخرى لعمل الأظافر لتبدو أكثر استطالة، لإضفاء طول للأظافر، دون الحاجة للأكريليك، عن طريق دفع وإزالة الجلد الزائد، لإطالة الأظافر، مع اختيار شكل الأظافر لجعلها أطول مما تبدو عليه.تعمل تلك الطريقة على الأظافر القصيرة أو المربعة العريضة، لكن لا يفضل استخدام الطريقة الإيطالية مع أظافر طويلة فعلاً.