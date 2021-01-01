الرئيس الأوكراني يهدد .. بالسيطرة على شبه جزيرة القرم الروسية "بأي وسيلة"



جزيرة القرم الروسية جزيرة القرم الروسية



هدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا ستتصرف "بأي وسيلة" لفرض سيطرتها على شبه جزيرة القرم الروسية "من تلقاء نفسها دون التشاور مع دولة أخرى".



وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي عقب "قمة منصة القرم الدولية" إن أوكرانيا ستسيطر على شبه جزيرة القرم من روسيا بـ"أي طريقة تراها مناسبة، ولهذا لا تحتاج إلى التشاور مع الدول الأخرى".



وأضاف: "في المكان الذي نحن فيه، لسنا مستعدين لوقف إطلاق النار، وأوضحنا أنه لن يكون هناك مينسك-3".

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وتابع: "قبل الشتاء، نريد.. أشياء كثيرة".