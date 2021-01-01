حول الهجوم على مبنى الكابيتول .. مصادرة 700 وثيقة سرية من منزل ترامب

أعلن الأرشيف الوطني الأمريكي أن وزارة العدل صادرت في يناير الماضي ما لا يقل عن 700 وثيقة من المواد السرية من منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في ولاية فلوريدا.
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وتشير البيانات التي تم تبادلها بين أمناء السجلات الرئاسية ومحامي ترامب، التي تم الإفراج عنها إلى أن الفريق القانوني للرئيس السابق قضى شهورا في محاولة منع مكتب التحقيقات الفيدرالي ومجتمع المخابرات من مراجعة الوثائق لتقييم تداعيات الأمن القومي المحتملة.
وكشفت أيضا أنه من بين المواد كانت تلك الموجودة في "أعلى مستويات التصنيف، بما في ذلك مواد برنامج الوصول الخاص (SAP)".
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