وزير الدفاع التركي : من الممكن التحالف مع الجيش المصري في وقت معين



وزير الدفاع التركي وزير الدفاع التركي



أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده من الممكن أن تجري مناورات عسكرية مشتركة مع مصر، في حال تقدمت العلاقات بين البلدين ووصلت إلى "مستوى معين".



وأوضح الوزير أن المناورات المشتركة لا تعني التوافق مع بلد معين في كل الأمور، مشيرا إلى أن "من الممكن أن نجري مناورات عسكرية مشتركة مع مصر في المستقبل، إذا تقدمت المباحثات ووصلت العلاقات إلى مستوى معين".



وتابع: "إجراء مناورات مشتركة مع بلد معين لا يعني التحالف معه في كل الأمور".