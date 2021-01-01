وثيقة تكشف شروط محام للدفاع عن قاتل نيرة أشرف

وأصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أمس الاثنين، أول توكيل رسمي والوحيد بتوقيع المتهم محمد عادل المحكوم عليه بالإعدام، لتولي المحامي أشرف نبيل مرحلة الطعن في حكم إعدامه، وذلك بعد أن أعلن شروط قبول القضية بعد تفاوض دام أكثر من 45 يوما من تلقيه مطالبات ورسائل عديدة من المتعاطفين مع المتهم وأسرته.
ومن أبرز الشروط التي وضعها المحامي أشرف نبيل لتولي مرحلة الطعن في حكم إعدام المتهم محمد عادل، هي أنه لا يتطوع مجانا، ولا يقبل تحويلات من دول أجنبية، وأنه يجب أن يوكل رسميا في القضية من المتهم.
في السياق نفسه، كشف أحد المصادر أن أسرة مصرية ثرية تواصلت مع المحامي أشرف نبيل منذ أيام، وتفاوضت معه ليتولى مرحلة الطعن وتوكيله رسميا في القضية بموجب توكيل رسمي من المتهم صادر من سجن جمصة شديد الحراسة.
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